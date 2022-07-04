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Конференция «Растениеводство России — 2022»

Какие гербициды использовали на посевах сои?

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Какие гербициды использовали на посевах сои?
Соевый союз ПФО
Какие гербициды использовали на посевах сои?
Соевый союз ПФО

Общеизвестный факт, что соя — одна из самых выгодных в производстве культур, ее рентабельность почти никогда не опускается ниже 100%. Конечно, такие результаты можно планировать при соблюдении агротехнических требований, ключевым из которых является грамотное использование агрохимии

Именно поэтому половина демополигона была отдана для демонстрации комплексных систем защиты растений, созданных российскими и европейскими производителями, такими как «Щелково Агрохим», «Август», BASF, Syngenta. Они представили препараты, которые однозначно помогают повысить урожайность и качество зерна.

Лето 2022-го в Поволжье из-за дождливого мая стало чрезвычайно благодатным для сорняков, с которыми культурной сое соревноваться очень сложно. Но тем интереснее оценить чистоту посевов, защищенных по разным схемам.

Половина компаний использовали почвенные гербициды, другая половина — нет. Одни провели только две обработки, когда другие уже четыре. Следует отметить, что по итогам работы полигона оцениваться будет не только чистота полей, но и экономика использования той или иной схемы.


Если говорить о сортах-конкурсантах, то их защищали по единой системе хозяйства в одинаковые сроки: по первому тройчатому листу — препаратами «Корум» и «Даш», по второй волне сорняков — препаратами «Хармони» и «Базагран» и по злакам — препаратом «Цензор»

Оценить результативность разных систем защиты можно будет уже 15 июля на первом Дне поля.

Для участия необходимо зарегистрироваться. 

Тел/WhatsApp: 8-917-018-15-15; 8- 917-956-17-17

Соевый союз ПФО 

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