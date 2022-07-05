На площадке агрофирмы «Август-Муслюм» пройдет День поля, посвященный беспахотному земледелию

АО Фирма «Август»

На площадке агрофирмы «Август-Муслюм» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и администрации Муслюмовского района 10 июля состоится День поля

Мероприятие организуют крупнейший российский производитель средств защиты растений фирма «Август» и управляющая компания «Август-Агро», созданная для развития собственного сельскохозяйственного бизнеса «Августа». День поля будет посвящен применению беспахотной технологии земледелия No-Till в условиях севооборота, насыщенного высокомаржинальными культурами. Для участников будет организована демонстрация производственных посевов подсолнечника, рапса, озимой и яровой пшеницы, ячменя, опытного поля (127 делянок), а также осмотр элементов производственной инфраструктуры, сельскохозяйственной техники и оборудования. No-Till — ресурсосберегающая система земледелия без рыхления верхнего слоя почвы, способствующая предотвращению ветровой и водной эрозий и улучшению плодородия земель.



День поля на площадке агрофирмы «Август-Муслюм» посетят министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров, глава Муслюмовского муниципального района республики Альберт Хузин, генеральный директор фирмы «Август» Михаил Данилов, генеральный директор «Август-Агро» Айдар Галяутдинов, владельцы и руководители агрохолдингов, руководители и специалисты сельхозпредприятий Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Самарской, Нижегородской, Оренбургской областей.



История деятельности компании «Август» в Республике Татарстан продолжается уже более двух десятилетий. Так, представительство «Августа», обеспечивающее аграриев региона отечественными препаратами для защиты растений, работает в республике в течение 23 лет: среди его клиентов как крупные агрохолдинги, так и небольшие фермерские хозяйства. В сельхозсезоне 2021 года площадь применения пестицидов «Августа» в Республике Татарстан в пересчете на однократную обработку составила почти 2,2 млн га, то есть 70% посевных площадей региона хотя бы раз были обработаны препаратами компании. По сравнению с показателем 2020-го площади применения средств защиты растений «Августа» в пересчете на однократную обработку выросли на 38%. В 2019 году на территории ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане была запущена самая современная производственная площадка компании «Август» - завод «Август-Алабуга», специализирующийся на изготовлении современных жидких препаративных форм пестицидов крупнотоннажного выпуска. А в 2018 году, во время строительства завода, «Август» приобрел в Муслюмовском районе свое первое хозяйство на территории Республики Татарстан. Его поля изначально предполагалось использовать как демонстрационную площадку для популяризации среди аграриев технологии беспахотного земледелия No-Till и систем защиты посевов в рамках данной технологии на основе препаратов «Августа». Сегодня это агрофирма «Август-Муслюм».



С «Август-Муслюм» началось наращивание земельного банка компании «Август» на территории республики, и на сегодняшний день «Август-Агро» - один из крупнейших сельхозпроизводителей Татарстана. Под его управлением работает группа предприятий в Азнакаевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Лениногорском, Мензелинском, Муслюмовском, Тюлячинском районах республики. На полях агрофирм компании возделываются зерновые, бобовые, подсолнечник, рапс, кукуруза и др. Общая площадь земельного банка «Август-Агро» в Татарстане составляет 228 тыс. га, в том числе пашни — 190 тыс. га. Помимо растениеводства, «Август-Агро» развивает молочное животноводство: на сегодняшний день общая численность поголовья крупного рогатого скота на всех фермах превышает 9 тыс. коров.



Во всех своих растениеводческих хозяйствах «Август-Агро» продолжает внедрение технологии нулевой обработки почвы No-Till. Ее выбор был обусловлен тем, что при проведении механических обработок происходит активное разрушение почвы с выделением углекислого газа и процессами гниения, уничтожается микрофлора плодородного слоя, запускаются ветровые и водные эрозии, в то время как нулевая технология обработки помогает сохранить плодородие полей. Важную роль в технологии беспахотного земледелия, особенно в условиях жары, играет мульча, которой укрывается поверхность почвы: она предотвращает ее нагревание, отражая солнечные лучи, и замедляет испарение влаги. Внедрение No-Till требует применения специализированной техники, особых методов подготовки почвы и внесения удобрений (преимущественно жидких), использования специально разработанных схем защиты растений от накапливающихся в почве патогенов, выбора оптимальных сортов сельскохозяйственных культур — и все это с учетом региональной специфики, в частности особенностей почвы и климата. В то же время сокращение проходов техники при беспахотной обработке почвы помогает уменьшить потребление ГСМ: в хозяйствах «Августа» экономия по данному направлению по сравнению с классической вспашкой достигает 40%; кроме того, таким образом снижается объем выбросов в атмосферу. Урожаи зерновых с «непаханых» полей могут двукратно превосходить результаты соседних растениеводческих хозяйств, применяющих классическую технологию земледелия, — особенно в годы с дефицитом осадков.



Агрофирма «Август-Муслюм» начала внедрение многих прогрессивных сельхозтехнологий и стала первым хозяйством компании «Август», где был применен No-Till. В настоящий момент здесь лучше всего представлены преимущества технологии, так как урожайность при No-Till нарастает постепенно, по мере увеличения плодородия почвы. Гостям Дня поля в ходе экскурсии будут продемонстрированы как производственные посевы озимой и яровой пшеницы, ячменя, рапса и подсолнечника, так и опытные делянки.



«Собственное опытное поле в агрофирме “Август-Муслюм” появилось в 2019 году, — рассказывает заместитель генерального директора по производству «Август-Агро» Михаил Суровцев. — С помощью этого формата работы мы накапливаем опыт, чтобы понять, насколько перспективны те или иные сорта или гибриды, схемы питания растений и так далее: это первая ступень отбора. Если тот или иной гибрид показывает себя хорошо, мы начинаем его производство на территории 1-2 тыс. га. Если преимущества сохраняются, то начинаем тиражировать опыт на другие площади в производственных масштабах. Таким образом нам уже удалось подобрать, например, наиболее продуктивные в наших условиях гибриды рапса и подсолнечника».



Площадь пашни в «Август-Муслюм» составляет 54 тыс. га. На полях агропредприятия работают 17 современных посевных комплексов, оптимально приспособленных под нулевую обработку почвы. Подсолнечник и кукуруза высеваются двумя сеялками точного высева Tempo от компании Väderstad серии L c 16 высевающими секциями. Остальные культуры сеются дисковыми и анкерными сеялками Bourgault, оснащенными системой MRB, позволяющей за один проход вносить полную норму семян и два вида удобрений раздельно друг от друга.



Агрофирма имеет собственный стационарный растворный узел (мини-завод) по производству жидких комплексных удобрений и карбамид-аммиачной селитры. Кроме того, на каждые 10 тыс. га в хозяйствах «Августа» приходится один стационарный растворный узел дозации средств защиты растений, что позволяет получать качественные рабочие растворы препаратов с оптимальными параметрами жесткости, кислотности и чистоты используемой воды. Отсутствие примесей и загрязнений в растворах помогает сохранить производительность сельхозтехники.



На собственном хлебоприемном предприятии «Август-Муслюм» функционируют два зерноочистительных комплекса с сушилками «Алтай-65» и «Алтай-85» мощностью 65 т/час и 85 т/час соответственно. Благодаря наличию такой инфраструктуры в хозяйстве производится пригодное к долгосрочному хранению высококачественное зерно.



Помимо того, в составе «Август-Муслюм» функционирует современная роботизированная животноводческая ферма — молочно-товарный комплекс «Уразметьево», рассчитанный на 2400 фуражных коров. В настоящий момент полноценно работает первая очередь комплекса — корпус-моноблок с роботизированным доением на 1200 коров, к запуску готовится вторая очередь.



Гости Дня поля в ходе экскурсии также смогут посетить выставочную площадку и пообщаться с поставщиками сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов, такими как Amazone, Bourgault, Väderstad, Pöttinger, Claas, Liliani, Jacto, Versatile, Rapool, Pioneer, Syngenta, KWS, German Seed Alliance.



«Мы впервые проводим настолько крупное мероприятие для наших партнеров-аграриев. После снятия пандемийных ограничений и на фоне геополитических и экономических перемен наша площадка должна стать удобным местом для обмена опытом, налаживания и укрепления связей внутри сельскохозяйственной отрасли, а также поиска новых эффективных решений, — отмечает глава представительства компании «Август» в Республике Татарстан Константин Березин. — В непростой период, когда необходимо сохранять и усиливать продовольственную безопасность страны, “Август” продолжает помогать земледельцам как можно полнее реализовать их возможности с использованием ресурсосберегающих технологий и современных препаратов для защиты растений».

