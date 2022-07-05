Теория и практика: все объединит выставка «АГРОВОЛГА 2022»

«Агроволга»

С 6 по 8 июля аграрии со всей России встретятся на выставке «АГРОВОЛГА», чтобы познакомиться с последними достижениями агропромышленного комплекса, а также обсудить актуальные вопросы развития отрасли в рамках деловых мероприятий

В 2022 году деловая программа будет проходить в обновленном формате и максимально интегрирована в экспозицию и атмосферу выставки, а также будет сопровождаться практическими мастер-классами и демонстрационными показами.



В первый день выставки состоится расширенное заседание правления Союза производителей молока Татарстана, а также съезд производителей средств химической защиты растений. Также запланирован круглый стол на тему «Внедрение элементов “бережливого производства” в машинно-тракторном парке сельхозформирования», на котором обсудят развитие рынка газомоторного топлива, затронут вопросы профилактики производственного травматизма, эффективности внедрения цифровых технологий и импортозамещение.



В другие дни свои деловые мероприятия проведут и спонсоры выставки, например, компания «Август-Агро» поделится своим опытом развития агропроекта в Татарстане, эксперты «Центрсельхозхимии» расскажут о технологиях и результатах введения безводного аммиака. Специалисты «ФосАгро» на своем деловом мероприятии затронут темы минерального питания озимых зерновых культур, дадут рекомендации по питанию рапса и по другим актуальным вопросам подкормки.



Уникальным блоком в деловой программе станет ярмарка научно-практических проектов АПК. На ней будут презентованы научно-практические проекты (аграрный, ветеринарный), которые соответствуют современным вызовам и уже готовы к реализации в хозяйствах. Для молодых ученых будет создана площадка Science Slam, на которой студенты и аспиранты поучаствуют в необычном для науки батл-формате. Science Slam — это международный проект популяризации науки, где ученые в неформальной атмосфере представляют широкой аудитории свои исследования. У каждого спикера есть 10 минут, за которые он интересно и оригинально рассказывает о своих исследованиях и научных достижениях.



Тему науки завершит 2-я Международная научно-практическая конференция, на которой ученые уже традиционно обсудят вопросы продовольственной безопасности.



Впервые часть деловых мероприятий, затрагивающих важнейшую тему животноводства, пройдет прямо на конкурсном манеже для КРС во время проведения соревнований. Например, спонсор конкурса по животноводству компания WWS Russia расскажет о факторах возникновения мастита и доступных инструментах диагностики WWS.



О том, как вырастить сою с рентабельностью 150%, можно будет узнать на конференции Соевого союза 7 июля, а завершающим мероприятием программы станет экспертная сессия Поле.РФ на тему «Цифровые каналы продаж для АПК: в чем польза для фермеров и производителей».



Теория и практика тесно взаимосвязаны и не могут существовать друг без друга. Поэтому все дни работы выставки деловая программа будет сопровождаться практическими мастер-классами. Например, в конкурсном манеже для КРС судья конкурса по животноводству проведет мастер-класс по оценке животных на конкурсном показе. На своей делянке эксперты компании «ФосАгро» продемонстрируют современные агрономические инструменты в действии, расскажут об их особенностях и научат их применять по-настоящему эффективно. Представители ТатНИИАХП ФИЦ КазНЦ РАН расскажут о практических способах определения свойств почвы и определения количества микроорганизмов в почве в полевых условиях.



Ознакомиться с подробным расписанием Международной агропромышленной выставки «АГРОВОЛГА 2022» можно по ссылке , вход свободный по предварительной регистрации на сайте .



Контакты организаторов:



АО «РАЦИН» тел.: +7 (843) 221-77-95



E-mail: expo.racin@tatar.ru Сайт: agrovolga.org

