Техника сыра: российские производители техники на фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

«Сыр! Пир! Мир!»

С 5 по 7 августа в рамках Всероссийского фестиваля фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!» будет организована экспозиция техники и оборудования для пищевой промышленности и сельского хозяйства от лидеров российского рынка

На открытой площадке гости смогут увидеть последние новинки техники для сыроделия, пивоварения, копчения, а также крупногабаритную сельхозтехнику! Посетители познакомятся с инновационными моделями тракторов, комбайнов, пресс-подборщиков, косилок и самоходных опрыскивателей.



Организатором экспозиции выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке ассоциации «Росспецмаш». Сам фестиваль проходит при поддержке Правительства Московской области.



Сырный фермерский гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» объединит более 400 фермерских хозяйств из 54 регионов России и 200 тыс. посетителей.



Увидеть высокотехнологичное оборудование для пищевой промышленности и сельского хозяйства от ведущих отечественных компаний сможет любой желающий с 5 по 7 августа в деревне Дубровское Истринского района Подмосковья. Вход бесплатный.