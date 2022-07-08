«Агрополигон-2022»

«Агрополигон-2022» — это мероприятие, которое позволяет собрать в одном месте передовые технологии и научные достижения в области сельского хозяйства

ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова и Федеральный научный центр овощеводства совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области проводят День поля Московской области «Агрополигон-2022», посвященный теме «Семена, удобрения и защита растений как составляющие продовольственной безопасности России».



В ходе мероприятия всем гостям будет представлена новейшая сельскохозяйственная техника отечественных и зарубежных производителей. На специально оборудованных стендах будет представлена продукция: семена, удобрения, средства защиты растений таких компаний, как «Еврохим», «Казфосфат», «ФосАгро», «Щелково Агрохим», «ФМРус», «Союзагрохим», German Seed Alliance («Германский семенной альянс»), комбайновый завод «Ростсельмаш» и т. д.







«Агрополигон-2022» предоставляет уникальную возможность всем производителям товаров вживую ознакомиться с инновационными открытиями и достижениями последнего года в области техники и аграрной науки. Каждый сможет найти новые точки роста, заключить совершенно новые взаимовыгодные партнерские соглашения или укрепить уже имеющиеся.



Особый интерес представляет практическая часть выставки, на которой можно будет ознакомиться не только с долгосрочными полевыми опытами по изучению эффективности удобрений разного типа, но и с демонстрационными посевами, на которых будут представлены новые семена, системы питания и защиты сельскохозяйственных культур. Ведущие ученые и практики отрасли ответят на актуальные вопросы сельхозпроизводителей, собравшись на научно-практической конференции.



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Создание нерушимого и взаимовыгодного сотрудничества позволит активно развивать инновационные разработки в научной сфере, что, в свою очередь, поспособствует увеличению доходов от агропромышленного бизнеса и предоставит возможность использовать на практике новейшие технологии сельского хозяйства. Уникальное ежегодное мероприятие позволит выстроить новые маршруты по развитию агрохимической науки.



Приходите, развитие будущего сельского хозяйства зависит от всех нас!



Подробная информация на сайте Института



Дата и место мероприятия: 22 июля 2022 года, Московская область, городской округ Домодедово, деревня Барыбино, опытная станция ВНИИ агрохимии.

