Вебинар: «Обзор рынка колбасных изделий в Российской Федерации: ﻿события, факты, прогнозы за первые 5 месяцев 2022 года»

NTech

Мероприятие состоится 14 июля. Вы получите самую свежую аналитику и подробный разбор по рынку колбасных изделий — ту информацию, которой нет в открытом доступе. Будет интересно, полезно и только по существу — факты, цифры, прогнозы

Вебинар будет полезен тем, кто хочет:



за 2 часа получить подробнейший актуальный обзор рынка во всех необходимых разрезах;



понимать точки роста компании: с какими торговыми сетями стоит работать в первую очередь, на какие продукты и в каких регионах делать ставку;



узнать динамику продаж основных федеральных и локальных игроков, чья маркетинговая стратегия наиболее выигрышная в текущих условиях и стоит ли ее повторять;



решить, какую цену установить на ваши продукты, чтобы они были одновременно востребованными и прибыльными;



сформировать востребованный ассортиментный портфель;



выбрать оптимальную промостратегию — частоту и глубину промо.



Вебинар ответит на все вопросы о текущем состоянии колбасного рынка:



растет спрос или падает в общем по рынку и в каждой товарной группе;



какая динамика продаж по каждому федеральному округу;



какие тренды остались на рынке, а какие появились после 24 февраля;



какой прогноз продаж ожидать до конца года;



как изменилось положение основных игроков рынка — растут они или стагнируют;



как трансформировалось за последние 5 месяцев потребительское поведение;



насколько выросли полочные цены в общем и по отдельным товарным группам;



какая доля СТМ и акционных продаж по всем товарным категориям;



какие новинки уже появились в продаже и каких еще ожидать к концу года.



Спикер: Альбина Искакова — эксперт, практик в сфере маркетинга и продаж продуктов питания, спикер профильных конференций и автор статей. Более 10 лет опыта работы на позиции директора по маркетингу и коммерческого директора в FMCG-компаниях («Мираторг», «Русагро» и др.). В настоящее время коммерческий директор ГК «Белая Долина».



Организатор: исследовательская компания NTech, которая более 9 лет специализируется на информационной поддержке крупнейших производителей и поставщиков FMCG-рынка.



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