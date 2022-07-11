Российские тракторы RSM серии 2000 вышли на 5000-й рубеж

«Ростсельмаш»

С конвейера «Ростсельмаш» сошел 5000-й трактор 2000-й серии. Юбилейной машиной стал RSM 2375

RS 2375 является первым российским трактором производства «Ростсельмаш». Вместе с ним в 2000-ю серию входит RSM 2400. RSM 2375 представляет собой полностью модернизированную модель, которую «Ростсельмаш» поставил на производство в 2016 году. При организации выпуска компания использовала многолетний опыт и компетенции разработчика и производителя сельскохозяйственной техники. В конструкцию агромашины внесен ряд инженерных решений, направленных на адаптированность трактора к агротехнологическим условиям сельхозпредприятий, работающих в разных регионах России.



При изготовлении тракторов «Ростсельмаш» использует мощности собственных литейных, прессово-раскройных, мехообрабатывающих, сварочно-окрасочных и сборочных подразделений. Специально под новый продукт «Ростсельмаш» организовал новые рабочие места и производственные участки.



Для развития тракторного производства «Ростсельмаш» освоил новые компетенции, относящиеся к высокотехнологичным, такие как выпуск деталей балки моста (2017 год) и трансмиссий (2020 год). В августе 2020 года с конвейера сошли первые RSM 2375 в комплектации с коробками переключения передач собственного изготовления.



Тракторы 2375 используются в разных агроклиматических условиях России и стран СНГ с широким спектром сельхозорудий. Они демонстрируют высокую надежность, отличные показатели по производительности и расходу топлива. Подтверждением этому служат рекорд по площади дискования за световой день в 2018 году и сотни контрольных замеров в рамках всероссийского корпоративного конкурса «Ставим рекорды вместе» в 2020 году. Показатели работы тракторов сельхозпредприятий — участников конкурса находятся в общем доступе на сайте . Также подтверждением соответствия тракторов требованиям потребителей являются победы в конкурсе «100 лучших товаров России» (2017 и 2021 годы) и, главное, положительная динамика продаж. Среднегодовой выпуск машин данной модели за шесть лет вырос более чем в три раза. На сегодняшний день модель RSM 2375 является наиболее популярной у российских потребителей.



В числе стран-импортеров Казахстан, Узбекистан, Молдова, Грузия, ЮАР, Украина. О востребованности тракторов RSM 2375 за рубежом говорит организация их производства на территории других стран. В 2018 году сборочное производство организовано в Казахстане на промышленной площадке КАИК (Казахстанская агроинновационная компания). В 2020-м собраны первые RSM 2375 в Узбекистане на площадке Чирчикского завода сельскохозяйственной техники.

