Премьеры на АГРОСАЛОН! Новинка KRONE будет представлена впервые

Агросалон

Гости выставки «АГРОСАЛОН» станут свидетелями долгожданной премьеры компании KRONE. На стенде немецкого производителя впервые в России будет представлен крупнопакующий пресс-подборщик BiG Pack 1270 пятого поколения

В тестовых испытаниях модель достигла рекордной производительности 53,5 т/ч при увеличенной на 13% плотности прессования. Таким образом, результат на 20% лучше показателей машины прошлой серии.



Другой новинкой станет рулонный пресс-подборщик Vari Pack 165 XC. Уникальный высокопроизводительный ременный пресс-подборщик предназначен для прессования сухого материала и позволяет в короткие сроки заготовить кормовой материал высокого качества.



Кроме того, посетители стенда увидят дисковые косилки EasyCut, роторный ворошитель Vendro 620, роторный валкователь Swadro TS 620, кормоуборочный комбайн BiG X 680 и кукурузную приставку EasyCollect 600-3.



Напомним, АГРОСАЛОН проводится с 2008 года и является крупнейшим выставочным проектом в России и странах СНГ для демонстрации новейших технических решений в агропромышленном комплексе. В этом году выставка пройдет с 4 по 7 октября в Москве, в международном выставочном центре «Крокус Экспо».

