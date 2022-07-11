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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Премьеры на АГРОСАЛОН! Новинка KRONE будет представлена впервые

Партнёрский материал

Премьеры на АГРОСАЛОН! Новинка KRONE будет представлена впервые
Агросалон
Премьеры на АГРОСАЛОН! Новинка KRONE будет представлена впервые
Агросалон

Гости выставки «АГРОСАЛОН» станут свидетелями долгожданной премьеры компании KRONE. На стенде немецкого производителя впервые в России будет представлен крупнопакующий пресс-подборщик BiG Pack 1270 пятого поколения

В тестовых испытаниях модель достигла рекордной производительности 53,5 т/ч при увеличенной на 13% плотности прессования. Таким образом, результат на 20% лучше показателей машины прошлой серии.

Другой новинкой станет рулонный пресс-подборщик Vari Pack 165 XC. Уникальный высокопроизводительный ременный пресс-подборщик предназначен для прессования сухого материала и позволяет в короткие сроки заготовить кормовой материал высокого качества.

Кроме того, посетители стенда увидят дисковые косилки EasyCut, роторный ворошитель Vendro 620, роторный валкователь Swadro TS 620, кормоуборочный комбайн BiG X 680 и кукурузную приставку EasyCollect 600-3.

Напомним, АГРОСАЛОН проводится с 2008 года и является крупнейшим выставочным проектом в России и странах СНГ для демонстрации новейших технических решений в агропромышленном комплексе. В этом году выставка пройдет с 4 по 7 октября в Москве, в международном выставочном центре «Крокус Экспо».

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