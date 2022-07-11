Modern Bakery Moscow: площадка, создающая возможности

Modern Bakery Moscow

14-17 июня 2022 в ЦВК «Экспоцентр» в 27-й раз состоялась международная специализированная выставка для хлебопекарного и кондитерского рынков «Modern Bakery Moscow / Современное хлебопечение». Выставка является одним из самых значимых и востребованных деловых событий хлебопекарной и кондитерской промышленности

Несмотря на меняющуюся ситуацию в мире и отрасли, участники ждали встречи, чтобы представить технологические и сырьевые решения, заявить о своем бренде, найти новые деловые контакты и обсудить актуальные вопросы ассортимента, логистики, маркировки, упаковки, перестройки бизнес-процессов. Все отраслевое сообщество подчеркивало значимость встречи и совместной работы.



На выставке были представлены такие тематические направления, как пищевые технологии и оборудование для хлебопекарных и кондитерских производств, ингредиенты и сырье, упаковка, хранение, оснащение торговых пространств, холодильное оборудование и технологии, гигиена производства, коммерческий транспорт.



Свою продукцию на выставке продемонстрировали 179 экспонентов из 13 стран. Выставку посетили 11617 отраслевых специалистов из 32 стран.



Что нового на выставке в 2022 году

В этом году ознакомиться с новинками оборудования и ингредиентов кондитерские предприятия смогли в новом павильоне технологий для сахаристого и шоколадного кондитерского производства, дополняющего бизнес-форум «Конфекс. Кондитерская экспертиза».



Состоялся технический тур на БКХ «Коломенское», в рамках которого более 40 специалистов познакомились с особенностями организации производства современного предприятия. Осмотр технологий продолжился на площадке «Modern Bakery Moscow / Современное хлебопечение».



Брифинг на тему «Качество муки и хлеба. Есть проблемы?» впервые был проведен в рамках выставки. Организаторами выступили Международная промышленная академия и Российский союз пекарей (РСП).



Впервые был организован паблик-ток «Бизнес говорит. Пекарни и кондитерские» — мероприятие для владельцев пекарен, кондитерских, кафе и ресторанов. На встрече обсудили наиболее важные вопросы для собственников бизнеса: будущее рынка пекарен и кондитерских, маркетинг и развитие бизнеса в новых реалиях, инструменты «ВКонтакте» и «Яндекс Бизнес» для продвижения пекарен и кондитерских, как начать работать с маркетплейсами и попасть на полку «ВкусВилла», где искать линейный персонал в 2022 году, импортозамещение в сфере оборудования и ингредиентов. Спикерами стали Евгения Головкова (Kuzina), Сергей Журавлев (сеть «Маленькая пекарня Журавлевых»), Светлана Кузьмина («ВкусВилл»), Алексей Белкин (Flowwow), Наталья Палагина («Яндекс Бизнес»), Александра Черкас («“ВКонтакте” для бизнеса»), Нина Макогон (Rabotarestoran.ru), Юлия Губарева («Совершенная Кухня») и другие.



Стенды компаний-участников посетила делегация предприятий Республики Беларусь. В число производителей вошли более 50 руководителей впервые не только хлебопекарных, но и кондитерских предприятий. Также с рабочим визитом производителей посетила начальник отдела машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств Минпромторга России Светлана Проданова, с которой участники обсудили текущую ситуацию на рынке, проблемы в отрасли и пути их решения.



Впервые на площадке Modern Bakery Moscow состоялась двухдневная конференция «Собственное производство как конкурентное преимущество торговой сети», ориентированное на руководителей собственных производств федерального и регионального ритейла, среди которых присутствовали 250 представителей из России, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Организатором выступил Retail.ru.







Мнение участников выставки

Abat: «Несмотря на текущую ситуацию, выставка проходит успешно. Все очень насыщенно, все всегда заняты. Мы привезли большое количество новинок оборудования, всем все понравилось. Выступали на конференции перед ритейлом, демонстрировали свою новую продукцию. Все очень довольны и заинтересованы, поэтому мы надеемся зайти на ингредиентный рынок в том числе».



Debag: «Хотели поблагодарить организаторов, что в такие сложные времена даете возможность через оборудование показать наш профессионализм. Для нас это девятая выставка. Пока она будет существовать, мы принимали и будем принимать в ней участие. Мы не уходим с российского рынка! Мы оптимизируем нашу работу, будем привозить и создавать оборудование для нашего покупателя».



«Русимэкс»: «Выставка проходит интересно. Посетителей немного меньше, но все, кто есть, — целевые, приехали только те, кому действительно нужно было».



«Технопул-Р»: «Более 25 лет работаем на этом рынке, участвуем в выставке, чтобы подтвердить наше желание остаться на рынке и развиваться. Выставка кажется меньше масштабом, чем предыдущая, но очень важно быть здесь».



Насыщенная программа мероприятий

При участии и поддержке партнеров деловая программа Modern Bakery Moscow привлекает все больше профессионалов хлебопекарной и кондитерской отрасли.



В этом году в рамках выставки были организованы и проведены более 30 мероприятий.



14-15 июня состоялся второй международный бизнес-форум «Конфекс. Кондитерская экспертиза», мероприятие для топ-менеджеров кондитерских предприятий.



На форуме обсудили тренды кондитерского рынка 2022 года, вызовы и проблемы отрасли, экспорт кондитерских изделий, государственное регулирование и поддержку, перестройку цепей поставок, импортозамещение, бережливое производство, антикризисный маркетинг и сбыт и другие актуальные вопросы.



Мероприятие посетили 317 профессионалов. На одной площадке встретились «Объединенные кондитеры», ГК «Славянка», «Эссен продакшн АГ», «АККОНД», MACARONIKA, кондитерская фабрика «Слодыч», «Белевская кондитерская компания», Holy Corn, «Томер», кондитерская фабрика «Волшебница», «В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ +», «Перекресток», Ozon fresh, «Яндекс Маркет», Минсельхоз России, РЭЦ, ФЦК и многие другие. Бизнес-форум состоялся при поддержке Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД.



14 июня состоялся симпозиум «PRO хлеб. 90 лет научно о насущном», приуроченный к юбилею ФГАНУ НИИ ХП. На встрече обсудили закваски и заварки на хлебозаводе в условиях кризиса, как сделать маркировку средством продвижения хлебобулочных изделий, импортозамещение сырья и ингредиентов и многое другое.



Симпозиум «Хлеб — основа здорового питания» в 14-й раз прошел на площадке выставки. «ЗОЖ и ХЛЕБ. Есть ли противоречие?» — тема, выбранная для обсуждения в этом году.



16 июня состоялось открытое заседание делового клуба «Лучшие региональные практики национального хлебопечения России» на тему «Перенастройка отрасли — ответ на санкции». Эксперты обсудили импортозамещение, ситуацию на рынке хлебобулочных изделий в сложившихся условиях — прогнозы и перспективы развития, цифровую модернизацию агропромышленного комплекса ЕАЭС, меры защиты производителей в санкционный период. В рамках мероприятия свои доклады представили директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Мария Елкина и вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. Организатором выступил ФГБОУ ДПО СПИУПТ.



В дни работы Modern Bakery Moscow при содействии ведущих научно-исследовательских институтов и профильных вузов был организован курс повышения квалификации «Школа современного хлебопека и кондитера "ПроИнгредиенты"». В 2022 году обучение проходило два дня по направлениям: «ПРО КОНДИТЕР» и «ПРО ХЛЕБ». Более 80 специалистов стали слушателями курса и получили удостоверение государственного образца.



16 июня состоялась торжественная церемония награждения XIII Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России», на который было представлено 156 образцов хлеба и хлебобулочных изделий от 24 предприятий из 15 регионов Российской Федерации. Организаторами выступили Российский союз пекарей и Международная промышленная академия.



В заключительный день выставки прошел семинар на тему «Как правильно открыть пекарню. Выбор франшизы. Время открывать собственное производство», ведущим стал владелец сети пекарен «Бакерай» Константин Мальков.



Особенный интерес у посетителей вызвала практическая часть выставки — мастер-классы. За четыре дня мэтры хлебопечения и кондитерского искусства провели 20 мастер-классов для 2310 слушателей. Мастер-классы были посвящены работе с шоколадом, созданию концептуальных десертов и нестандартным сочетаниям, новым технологиям работы с тестом, оптимизации производства и расширению витрины, импортозамещению ингредиентов, трендам в хлебопечении и кондитерском деле и другим актуальным вопросам.







Что еще?

Во второй раз для участников и посетителей выставки стал доступен формат видеоинтервью. Студия «Modern Bakery on Air | В эфире» позволила вживую пообщаться как с ключевыми игроками рынка, так и с теми, кто только начинает свой путь в мире хлебопечения. Видеоинтервью с экспонентами, спикерами, ведущими мастер-классов и посетителями выставки скоро будут доступны для просмотра на официальном YouTube-канале выставки. Отзывы, мнения и реальный опыт компаний смотрите в выпусках «Modern Bakery on Air | В эфире».



Выставку поддержали:



Комитет Cовета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального Собрания России;



Министерство сельского хозяйства России;



Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.



Выставка проходит при поддержке Российского союза пекарей, Союза производителей пищевых ингредиентов, Национального союза хлебопечения, Международной промышленной академии, отраслевых институтов — ФГАНУ НИИ ХП, ведущих вузов пищевой промышленности страны.



Мы благодарим наших спонсоров, партнеров и официальных поставщиков:



Официальный поставщик оборудования — Abat;



Официальный поставщик печей — Debag («Дебаг»);



Официальный поставщик дрожжей — Lesaffre («САФ-НЕВА»);



Официальный поставщик сливочного масла — «Юнифуд».



До встречи на Modern Bakery Moscow 2023 — 21-24 марта!



Официальные материалы:



www.modern-bakery.ru

