Все виды орошения на одном Дне поля

Соевый союз ПФО

Участники Дня поля на соевом демополигоне в Самарской области 15 июля смогут увидеть не только растения, но и все возможные системы полива: фронтальные дождевальные машины, круговые, барабанные консольные и барабанные сплинклерные, а еще инновационную систему подпочвенного капельного орошения

Подпочвенное капельное орошение пока еще практически не встретишь в ПФО — это инновационное оборудование для адресного полива, при котором вода и питательные вещества доставляются непосредственно к корневой зоне растения. Это не только более экономичный способ полива, но и более экологичный: поверхность почвы остается сухой, а значит, почти не подвергается эрозии и грибковым заболеваниям, да и сорнякам становится некомфортно. Опять же, минеральные удобрения, которые подаются одновременно с водой к корням, не попадают в поверхностные стоки.



На предприятии «Сев-07», где расположен демополигон, такую систему пробуют в этом году впервые: на площади 28 га с подпочвенным орошением посеяли сою, кукурузу, твердую яровую пшеницу. Очень интересно будет сравнить результаты посевов с теми, которые будут получены на традиционном орошении предприятия машинами.

