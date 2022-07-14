«Юплэй»

23 июля в Москве состоится турнир по мини-футболу для сотрудников предприятий — производителей продуктов питания и напитков — «Кубок Food & Drinks — 2022». Спортивное мероприятие вновь соберет любителей футбола и болельщиков из разных городов России на современном стадионе «Сапсан Арена»

Кубок Food & Drinks — важный проект среди производителей продуктов питания и напитков. Проведение турнира призвано популяризировать корпоративный спорт и активный образ жизни, а также по-настоящему сплотить коллектив. Участие в турнире — прекрасная возможность для сотрудников предприятий провести время с пользой для здоровья и встретиться со звездами футбола.



Турнир начнется с жеребьевки команд и торжественной церемонии открытия. Игры пройдут в четырех группах, призовые места будут распределяться в рамках Золотого и Серебряного плей-офф. Вне зависимости от того, как сложится игра, все участники будут награждены тематическими медалями.



Организаторы турнира подготовили насыщенную программу для болельщиков. Самые яркие и активные группы поддержки станут обладателями памятных призов и подарков. Для детей будут организованы игры с аниматорами, аквагрим и игровая приставка.



В стоимость также включены оригинальные игровые мячи Adidas, фуршетная зона и теннисный стол. На турнире будет работать фотограф, а свои лучшие голы участники смогут пересмотреть в видеообзорах. Фотографии, видеообзоры и флеш-интервью с капитанами команд будут размещены на официальном сайте.



«Юплэй» проводит Кубок Food & Drinks больше 10 лет, и за это время в нем приняли участие более 100 команд. Сегодня количество команд из разных регионов только растет! Среди постоянных участников: «Ресурс» (г. Москва); «Гидравлика» (г. Воронеж); «НЕВА Милк» (г. Санкт-Петербург); «Завод Премиксов № 1» (Белгородская область); «Йошкар-Олинский МПК» (Республика Марий Эл) и многие другие.



Подробнее ознакомиться с правилами турнира и подать заявку на участие вы можете на сайте .

