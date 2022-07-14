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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Приглашаем посетить Food Africa — 2022

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Приглашаем посетить Food Africa — 2022
WHITE EXPO
Приглашаем посетить Food Africa — 2022
WHITE EXPO

В период с 5 по 7 декабря 2022 года в Каире (Египет) состоится крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков Food Africa — 2022

Выставка Food Africa за свою историю прошла трансформацию от регионального мероприятия до мероприятия мирового масштаба, которое объединяет на одной площадке наряду с Египтом все регионы Африки, страны Ближнего Востока, европейские страны, а также Россию, Индию, Индонезию, Малайзию, Пакистан и многие другие страны.

В рамках выставки Food Africa — 2022 будет представлена коллективная экспозиция Российской Федерации на общей площади более 500 кв. м. Основными целями коллективной экспозиции Российской Федерации являются продвижение продукции российского АПК на рынок Египта и Африки в целом, установление прямых связей, увеличение доли присутствия российских компаний и увеличение экспортной активности.

Для российских компаний участие в выставке Food Africa — 2022 может быть профинансировано «Российским экспортным центром» (подробнее об этом на сайте). При таком виде финансирования регистрация на участие в выставке должна быть произведена до 7 августа 2022 года.

Также Food Africa — 2022 проводится при информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а официальным партнером выступает федеральный центр «Агроэкспорт».

Компания «ВАЙТ ЭКСПО» (WHITE EXPO) является официальным представителем выставки Food Africa в России и партнером IFP Group  (организатор выставки «Food Africa»).

Дополнительную информацию о выставке, условиях участия и посещения можно получить на сайте, а также по телефону +7 (499) 394-70-31.

Предыдущая выставка «Food Africa» состоялась в декабре 2021 года и заняла площадь более 20 тыс. кв. м, участие в ней приняли 442 экспонента из 28 стран, посетили выставку более 16 тыс. гостей. Российская экспозиция была представлена более чем 40 компаниями на общей площади 390 кв. м. В рамках работы выставки представителями российских компаний — экспортеров продукции АПК было проведено более 270 деловых встреч, а главным событием стала пленарная сессия «Россия — Египет: перспективы развития взаимной торговли продукцией АПК» с участием заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергея Левина.

WHITE EXPO 

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