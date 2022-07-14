Казань на три дня стала центром АПК России

«Агроволга»

С 6 по 8 июля в Казани состоялась Международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА-2022» - уникальное событие для сельского хозяйства России

В выставке приняли участие более 400 компаний, а посетителями стали более 15 тыс. специалистов и руководителей агропромышленной отрасли со всей России и из других стран.



На одной площадке «АГРОВОЛГА» была организована масштабная экспозиция и деловой форум на территории международного выставочного центра «Казань Экспо», а также опытно-демонстрационные поля на 48 га в пределах шаговой доступности. В выставке приняли участие 420 компаний из 41 региона Российской Федерации, прямые участники из Республики Беларусь, Казахстана, Турции, Ирана, Южной Кореи, Нидерландов и Австралии. Мероприятие посетили 15 213 специалистов и руководителей агропромышленной отрасли со всей России (56 регионов) и из 18 стран мира.



В один из дней выставку посетила делегация из Минсельхоза России во главе с Дмитрием Николаевичем Патрушевым. Совместно с главой Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым Дмитрий Николаевич подробно ознакомился с экспозицией выставки. По итогам официального обхода министр высоко оценил «АГРОВОЛГУ»: «В таком формате мероприятие проходит только второй год, но количество участников из России и других стран подтверждает очень высокий уровень организации и востребованности».



Глава республики заметил, что выставка «АГРОВОЛГА 2022» востребована специалистами АПК и способствует развитию сотрудничества товаропроизводителей, сельчан и ученых. «К нам приехало очень много гостей, которые представили свою продукцию. Они видят в нас своих перспективных партнеров. Мы искренне благодарим всех участников выставки», — сказал Рустам Минниханов, отметив высокий уровень организации мероприятия.



В рамках обширной экспозиции в павильоне, на открытой асфальтированной площадке и в полевом формате компании представили публике свои новые разработки в различных отраслях АПК: сельскохозяйственная техника и запчасти, растениеводство, животноводство, цифровизация, хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции, строительство в сельском хозяйстве.



Уже во второй раз состоялся конкурс племенных животных КРС молочного направления, спонсором которого стала компания World Wide Sires Russia. По итогам двухдневного конкурса независимые приглашенные судьи выбрали лучших коров в Республике Татарстан, а также определили лучшего хендлера. Впервые состоялся региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед (копытчик) Республики Татарстан», партнером соревнования стала компания «Тимофеев+)».



Более 30 компаний продемонстрировали на опытных полях свои достижения в селекции, разнообразие в области удобрений и средств защиты растений и представили наиболее эффективные технологии в растениеводстве. Генеральный спонсор выставки «Аммоний» продемонстрировал на опытном поле влияние жидких азотных удобрений на развитие и урожайность подсолнечника, кукурузы и рапса. Спонсор раздела «Растениеводство» компания «Август» показала на своей делянке результаты полного цикла защиты зерновых, начиная от протравливания семян и заканчивая обработкой в период колошения. Посетители также смогли увидеть посевы гороха, овса, льна и подсолнечника под современной «августовской» защитой.



Более 220 перспективных и наиболее приспособленных новинок отечественной селекции были представлены на сортоиспытательном участке, среди них: озимые зерновые культуры, сорта и гибриды зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур (пшеница, ячмень, овес, горох, гречиха, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, лен, тоя, рапс).



Еще одним приятным сюрпризом для аграриев на выставке стало заложенное в этом году многолетнее опытное поле с кормовыми травосмесями. Название данного участка «Многолетнее поле» говорит само за себя, и результаты этого опыта мы будем наблюдать в течение нескольких лет.



Возможности площадки «АГРОВОЛГА» позволили также провести демонстрационные показы сельскохозяйственной техники. Известные бренды продемонстрировали здесь свои агрегаты в действии: HORSCH и ZOOMLION, самоходный беспилотный аппарат для агрохимического анализа от компании «КлеверFarmer» и беспилотный трактор производства Минского тракторного завода. Большой интерес вызвал и демопоказ сельскохозяйственных квадрокоптеров, которые используются для обработки полей гербицидами.



В обновленном формате прошла деловая программа, которая была интегрирована в экспозицию и атмосферу выставки, а также сопровождалась практическими мастер-классами. Всего состоялось 25 деловых мероприятий и 5 видов мастер-классов. В первый день состоялось расширенное заседание правления Союза производителей молока Татарстана, а также съезд производителей химических средств защиты растений.



В другие дни свои деловые мероприятия провели и партнеры выставки. Например, эксперты «Центрсельхозхимии» рассказали о технологиях и результатах введения безводного аммиака, специалисты «ФосАгро» обсудили темы минерального питания озимых зерновых культур, дали рекомендации по питанию рапса и провели практические мастер-классы прямо на своем опытном поле. Официальный банк — партнер выставки Россельхозбанк презентовал экосистему «Свое Фермерство» и маркетплейс «Свое Родное» для фермерских хозяйств и предприятий АПК, а также представители банка рассказали о программах льготного кредитования малого и среднего бизнеса.



Уникальным блоком в деловой программе стала ярмарка научно-практических проектов АПК. Отличился проект ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН, который представил сорт мягкой пшеницы Хазина и фиолетовозерный — Надира. В подтверждение вкусовых качеств культуры Хазина институт даже угостил присутствующих чак-чаком. Для молодых ученых была создана площадка Science Slam, на которой студенты и аспиранты поучаствовали в необычном для науки батл-формате. Лучший проект, по мнению жюри и зрителей, на этой площадке презентовали студенты КГАВМ им. Н.Э. Баумана на тему «Новый подстилочный материал в животноводстве». Запатентованная разработка изготовлена из простейших опилок, но благодаря обработке с применением методов биотехнологий имеет повышенную влагопоглощаемость и бактериостатическое действие. Важной вехой в теме науки стала уже традиционная Международная научно-практическая конференция. Экспертная сессия Поле.РФ на тему «Цифровые каналы продаж для АПК» завершила программу деловых мероприятий на «АГРОВОЛГЕ-2022».



В перерывах между продуктивной работой на выставке у участников и гостей была возможность посетить гастрофестиваль «АгроФудФест» у мелиоративного водоема. На фуд-корте можно было полакомиться разнообразной едой от татарстанских фермеров, приготовленной из натуральных продуктов на открытом огне. Очень кстати здесь продавались спелые ягоды и различные прохладительные напитки — в эти дни стояла жаркая солнечная погода.



Подводя итоги выставки, можно с уверенностью сказать, что «АГРОВОЛГА-2022» стала прекрасной площадкой для презентации собственной продукции и технологий, для знакомства с новыми достижениями в различных областях АПК, получения полной информации о новых прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях агропромышленного комплекса, а также позволила получить новые деловые контакты и укрепить действующие.



До встречи на Международной агропромышленной выставке «АГРОВОЛГА-2023»!

