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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Тонкости открытия собственного сельскохозяйственного предприятия

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Тонкости открытия собственного сельскохозяйственного предприятия
Тонкости открытия собственного сельскохозяйственного предприятия

Заниматься предпринимательством в такой узкой сфере, как сельское хозяйство, непросто. Это лишь с виду кажется, что спектр занятий обширный: растениеводство, изготовление полуфабрикатов, переработка мяса, выращивание скота

Для начала необходимо определиться с направлением, а потом рассчитать приблизительный (но желательно поточнее) размер инвестиций. Помимо чисто организационных моментов, надо будет еще открыть счет в банке для ИП. Ведь предприниматель в любом случае остается собой, вне зависимости от рода деятельности.

Что еще придется сделать для открытия своего дела в агросфере

1. Нанять сотрудников, причем официально, с уплатой налогов. Это и технологи, и агрономы, и рабочие аграрных секторов, а также приходящие — бухгалтер, уборщица, электрик, охранник и прочие должности, не требующие особых навыков именно в сельскохозяйственной сфере.

2. Выбрать место, где будут проводиться все работы. Как правило, такие предприятия находятся за городом — следовательно, работников доставляют туда служебным транспортом. При этом важно, чтобы фирма находилась подальше от вредных производств.

3. Зарегистрировать сельхозпредприятие, встав на учет в налоговый орган в качестве индивидуального предпринимателя.

Последний пункт очень важен: обычно начинают все с ИП, но потом проводят перерегистрацию в ООО, если бизнес пошел успешно.

Выгоды открытия расчетного счета в банке «Тинькофф»

Во-первых, за само открытие не нужно ничего платить, а обслуживание бесплатное в течение первых двух месяцев.

Во-вторых, имеются валютные и рублевые счета практически в неограниченном количестве. Вывод денег быстрый и в широком диапазоне (до 1 млн руб.).

В-третьих, служащие банка непременно пойдут навстречу клиенту и подберут оптимальные условия для сотрудничества. За каждым предпринимателем, занимающимся малым или средним бизнесом, после открытия счета закрепляется личный консультант. С ним можно связаться для решения всех возникающих вопросов.

Также в «Тинькофф» имеется мобильное приложение, благодаря которому клиент может в любой момент все проверить, а также сделать перевод средств, пополнить, снять и так далее. Имеется и онлайн-бухгалтерия — бесплатный сервис, позволяющий провести все необходимые бухгалтерские операции.

Открывать собственное сельскохозяйственное предприятие лучше настоящим профессионалам агросферы и бизнеса. Причем речь идет не только о генеральном директоре — у него обязательно должны быть помощники. Ведь один человек просто физически не сумеет быть одновременно и управляющим, и рабочим, и бухгалтером, и администратором, и специалистом по банковским делам.

Тинькофф 

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