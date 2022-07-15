МТЗ покажет тракторы на «АГРОСАЛОН-2022»

«Агросалон»

На крупнейшей в России выставке сельхозтехники и оборудования «АГРОСАЛОН» будут представлены новинки техники марки BELARUS

В экспозиции Минского тракторного завода покажут тракторы различных модификаций. Одна из моделей — BELARUS-1222.3. Специалисты МТЗ сохранили основу машины, которая хорошо себя зарекомендовала и известна во всех регионах России. Важным преимуществом станет стоимость: новый трактор обойдется практически в ту же сумму, что и предшественник, а небольшой рост цены полностью компенсируется более богатой комплектацией:



передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами;



задний мост с планетарными конечными передачами;



привод ВОМ с гидроуправляемой фрикционной муфтой;



двухдисковая муфта сцепления;



металлокерамические накладки муфты сцепления;



топливный бак повышенной емкости (255 л);



глушитель по стойке кабины.



О других моделях гостям выставки «АГРОСАЛОН» подробно расскажут менеджеры на стенде Минского тракторного завода.



Выставка пройдет в Москве с 4 по 7 октября 2022 года и совместит в себе экспозицию инновационной техники, форум и деловую и образовательную программу с десятками семинаров, мастер-классов и конференций.

