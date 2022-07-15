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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

МТЗ покажет тракторы на «АГРОСАЛОН-2022»

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МТЗ покажет тракторы на «АГРОСАЛОН-2022»
«Агросалон»
МТЗ покажет тракторы на «АГРОСАЛОН-2022»
«Агросалон»

На крупнейшей в России выставке сельхозтехники и оборудования «АГРОСАЛОН» будут представлены новинки техники марки BELARUS

В экспозиции Минского тракторного завода покажут тракторы различных модификаций. Одна из моделей — BELARUS-1222.3. Специалисты МТЗ сохранили основу машины, которая хорошо себя зарекомендовала и известна во всех регионах России. Важным преимуществом станет стоимость: новый трактор обойдется практически в ту же сумму, что и предшественник, а небольшой рост цены полностью компенсируется более богатой комплектацией:

  • передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами;

  • задний мост с планетарными конечными передачами;

  • привод ВОМ с гидроуправляемой фрикционной муфтой;

  • двухдисковая муфта сцепления; 

  • металлокерамические накладки муфты сцепления;

  • топливный бак повышенной емкости (255 л);

  • глушитель по стойке кабины.

О других моделях гостям выставки «АГРОСАЛОН» подробно расскажут менеджеры на стенде Минского тракторного завода.

Выставка пройдет в Москве с 4 по 7 октября 2022 года и совместит в себе экспозицию инновационной техники, форум и деловую и образовательную программу с десятками семинаров, мастер-классов и конференций.

«Агросалон» 

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