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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Вебинар «Обзор молочного рынка: ﻿события, факты, прогнозы за первые 5 месяцев 2022 года»

Партнёрский материал

Вебинар «Обзор молочного рынка: ﻿события, факты, прогнозы за первые 5 месяцев 2022 года»
NTech
Вебинар «Обзор молочного рынка: ﻿события, факты, прогнозы за первые 5 месяцев 2022 года»
NTech

Мероприятие состоится 15 сентября 2022 года. Вы получите самую свежую аналитику и подробный разбор по рынку молочной продукции, а также информацию, которой нет в открытом доступе. Будет интересно, полезно и только по существу — факты, цифры, прогнозы

Вебинар будет полезен тем, кто хочет:

  • за 2 часа получить подробнейший актуальный обзор рынка во всех необходимых разрезах;

  • понимать точки роста компании: с какими торговыми сетями стоит работать в первую очередь, на какие продукты и в каких регионах делать ставку;

  • узнать динамику продаж основных федеральных и локальных игроков, чья маркетинговая стратегия наиболее выигрышная в текущих условиях и стоит ли ее повторять;

  • решить, какую цену установить на ваши продукты, чтобы они были одновременно востребованными и прибыльными;

  • сформировать востребованный ассортиментный портфель;

  • выбрать оптимальную промостратегию — частоту и глубину промо.

Спикер — Альбина Искакова, эксперт, практик в сфере маркетинга и продаж продуктов питания, спикер профильных конференций и автор статей. Имеет более 10 лет опыта работы на позиции директора по маркетингу и коммерческого директора в FMCG-компаниях («Мираторг», «Русагро» и др.). В настоящее время коммерческий директор ГК «Белая Долина».

Организатор — исследовательская компания NTech.

ПРОМОКОД НА СКИДКУ 10%: AGROINVESTOR

Подробнее о вебинаре на сайте.

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