Состоялся первый День поля на соевом демополигоне в Самарской области

Соевый союз ПФО

Более 300 производителей собрал Соевый союз Приволжского федерального округа на первый День поля на соевом демополигоне

Соеводы Самары, Ульяновска, Пензы, Саратова, Татарстана, Башкортостана и Мордовии встретились на поле предприятия «Сев-07», чтобы оценить вегетацию 30 сортов сои и результаты четырех комплексных систем защиты.



Такой повышенный интерес к производству этой востребованной, высокорентабельной культуры подтверждают цифры. Только в этом году прирост посевов сои в Приволжском федеральном округе составил 37%. По словам председателя Соевого союза Олега Михеенко, сегодня площади в ПФО составляют 260 тыс. га, но потенциал — 1 млн га.



Николай Абашин, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, который с первых дней поддерживает работу Союза, приветствуя участников семинара, заметил, что соя — культура сложная и требует ответственного подхода. Поэтому очень хорошо, что площадкой проведения проекта стало предприятие «Сев-07» — лидер по производству сои в Самарской области, имеющий большой опыт эффективного выращивания этой культуры.



Предприятие «Сев-07» выделило под демонстрационные посевы сои на орошении и богаре 60 га поля. Каждый сорт посеяли двумя способами, чтобы максимально показать его потенциал. В течение двух месяцев хозяйство ухаживало за посевами, чтобы в День поля продемонстрировать все 30 сортов в процессе вегетации. И пусть в середине июля пока сложно оценить успех того или иного сорта, однако можно сравнить развитие растений и как можно больше узнать о перспективных новинках.



Так, например, компания «Русская генетика» представила три совершенно новых сорта, зарегистрированных в 2022 году: специально для Поволжья засухоустойчивый ЭН Арэнс, высокоурожайный Милл Риф и ранний Корифи, устойчивый ко многим заболеваниям.







Среди сортов компании СОКО можно выделить победителя прошлогоднего конкурса в Центральной России по урожайности (51 ц/га) — это сорт СК Фарта, а также новинки 2022 года: перспективные СК Альта и СК Руса.



Компания «СААТБАУ Рус» показала высокоурожайные новинки: Амадею, Адельфию и ультрараннюю Адессу, созревающую за 77 дней.



Сорта компании «Прогрейн», известные многим соеводам Поволжья, были представлены во всех группах спелости: от самой ранней высокопротеиновой Аляски до поздних высокоурожайных и протеиновых Кофу и Ханы.



Ну а классические, популярные на Средней Волги сорта Самеры местной селекции показал институт имени Тулайкова: от раннего Самера 1 до высокоурожайного Самера 4, которые особенно любят в Самаре и Саратове за их ежегодную стабильность.



Химические компании демонстрировали свои схемы защиты на одном сорте сои, а еще презентовали много новых препаратов.



Компания Syngenta заострила внимание на важности первоначальной обработки семян. В частности, на своей делянке они использовали препарат КРУЙЗЕР® МАКС-технология, который наносился при помощи мобильной машины «Пикколо», а затем — инокулянт «Атува». «Сингента» настаивает на раздельном нанесении протравителя и инокулянта, чтобы максимально сберечь азотофиксирующие бактерии.



А вот компания BASF, наоборот, продвигала инокулянт «Хайкоут Супер Соя», который можно наносить одновременно с протравителем, снижая количество операций, травмирующих нежную сою. Также BASF представил новинку — комплексный препарат «Стандак Топ» для обработки семян, который имеет инсектицидное и фунгицидное действие одновременно. В частности, он эффективен против злостного вредителя сои — ростковой мухи, которой все больше становится в Поволжье, — и почвенного вредителя проволочника.



Компания «Щелково Агрохим» заострила внимание на специфику инсектицидных обработок от лугового мотылька, который ведет себя в этом году очень агрессивно и нестандартно. Уже была проведена первая обработка препаратом «Эсперо», но, судя по всему, понадобится еще одна — препаратом «Пирелли», направленным также против паутинного клеща.



Фирма «Август» выделила эффективность работы своего противобактериозного протравителя «Тирада», выбранного на основе результатов собственной предварительной фитоэкспертизы, в комплексе с инсектицидным протравителем «Табу Супер» против почвообитающих вредителей. Компания «Август», чей участок выделялся чистотой, также обратила внимание на эффективность своей превентивной обработки поля почвенным гербицидом «Камелот» в день посева.



Участники семинара придирчиво оценивали чистоту делянок и фототоксичный эффект от препаратов. Интересный факт, что сравнительная делянка, обрабатываемая по системе хозяйства, выглядит, по мнению многих, лучше всех. Это неудивительно, ведь за 10 лет предприятие «Сев-07» уже выбрало для себя наиболее подходящие и эффективные средства от всех присутствующих производителей и составило из них собственную уникальную схему.



Масса впечатлений, новых знакомств и нового опыта. А соеводы Поволжья уже с нетерпением ждут следующего Дня поля по урожаю, который пройдет на демополигоне 30 сентября. Осенью можно будет оценить окончательные результаты по качеству, урожайности, количеству протеина каждого сорта; оценить урожай на делянках химических компаний и сравнить их экономику. А мы приглашаем всех, кому интересна соя, следить за проектом «Соевый демополигон» в Telegram, «ВКонтакте», на YouTube и, конечно, на сайте Соевого союза ПФО .

