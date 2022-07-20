«МегаМикс» завершил очередные испытания кормовой добавки «МЕГАБУСТ РУМЕН»

«МегаМикс»

Ведущий российский производитель кормов «МегаМикс» сообщил о завершении очередных испытаний активатора микрофлоры рубца «МЕГАБУСТ РУМЕН». Испытания кормовой добавки проходили на производстве весной 2022 года и показали, что ее применение позволяет увеличить надои на пике лактации на 4 кг на одну фуражную голову

Как проходил эксперимент

Животные были разделены на две группы: при идентичном рационе опытная группа получала дополнительно 100 г «МЕГАБУСТ РУМЕН». В начале эксперимента надои в контрольной группе были выше, чем в опытной: 36,6 кг против 35,4 кг. Однако когда у животных в обеих группах наступил пик лактации, надои в контрольной группе выросли до 40,8 кг, а в опытной — до 44,8 кг.



Более высокие надои сохранились и после периода пика лактации: 42,6 кг в опытной и 38,1 кг в контрольной.



Как работает «МЕГАБУСТ РУМЕН»

Кормовая добавка — уникальная разработка компании «МегаМикс». Для ее производства используются только российские компоненты, и поэтому ее выпуск и ценообразование не зависят от зарубежных поставок.



«МЕГАБУСТ РУМЕН» создан на основе инактивированного ферментационного экстракта гриба-продуцента и специализированных штаммов живых дрожжей. Добавка способствует расщеплению и усвоению микроорганизмами рубца клетчатки рациона, включая труднопереводимые материалы клеточной стенки растений, и таким образом улучшает конверсию кормов.



Предыдущие испытания препарата подтвердили, что добавка стимулирует рост аппетита у коров в новотельный период, благодаря чему добровольное потребление кормов увеличивается на 2-2,5 кг сухого вещества на голову в день.

