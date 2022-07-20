Сибирская аграрная неделя. Путешествие в будущее АПК

«Сибирская аграрная неделя»

Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и Новосибирский агропродовольственный форум состоятся 9-11 ноября. Уже сегодня подходит к завершению формирование списка участников выставки и верстается деловая программа форума

Сибирская аграрная неделя — крупнейшая международная агропромышленная выставка на территории Сибири и Дальнего Востока. Производители и поставщики из России, дальнего и ближнего зарубежья в течение трех дней продемонстрируют современную сельскохозяйственную технику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, изделия для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, инновационные технологии в сельском хозяйстве.



«Отрасль молодеет, а вместе с новыми руководителями появляется новый подход к управлению и развитию аграрного сектора. Если раньше сельское хозяйство больше ассоциировалось с определенным образом жизни, то теперь это в первую очередь высокотехнологичный бизнес, — говорит руководитель проекта Елена Сайгашова. — Потому для нас дело принципа искать и показывать на выставке все самое новое, эффективное, технологичное: бренды, технику, сельхозхимию, решения в сфере генетики сельскохозяйственных растений и животных».



«Сибирская аграрная неделя» объединяет на одной площадке руководителей и специалистов агрохолдингов, сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств из регионов Сибири, Дальнего Востока, стран СНГ. Выставка предоставляет возможность установить новые партнерские отношения и расширить рынки сбыта, повысить профессиональные компетенции на мероприятиях деловой программы.



На одной площадке с «Сибирской аграрной неделей» будет проходить Новосибирский агропродовольственный форум. «Организаторы этого мероприятия — Правительство Новосибирской области и Министерство сельского хозяйства Новосибирской области при поддержке Министерства сельского хозяйства России — они формируют повестку этого события. Мы очень благодарны нашим партнерам за то, что выбрали именно нашу площадку. В результате совместными усилиями нам удается создавать особое профессиональное пространство, эффективность которого отмечают все участники мероприятия», — отмечает Елена Сайгашова.



Принимайте участие в выставке 9-11 ноября! Представьте свои решения для сельского хозяйства и расскажите посетителям «Сибирской аграрной недели» о том, каким будет аграрное производство завтра!



«Сибирская аграрная неделя» в цифрах:



7 стран-участниц;



300 + участников выставки;



14 тыс. + кв. м закрытой выставочной площади;



10 тыс. + посетителей.



Основные направления выставки:



техника и агрегаты для растениеводства;



семена, средства защиты растений и удобрения;



оборудование, корма и ветеринарные препараты для молочного животноводства, птицеводства и свиноводства;



оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции;



IT-решения;



консультационные услуги и многое другое, без чего невозможно представить себе эффективно развивающийся агропромышленный комплекс.



Место проведения — международный выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр». Единственная площадка от Урала до Дальнего Востока, которая может проводить мероприятия федерального уровня: площадь выставочных павильонов — 14 400 кв. м, площадь уличной экспозиции — 4 тыс. кв. м. Общая вместимость 7 конференц-залов — 1500 человек. Комфортные переговорные комнаты.



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