«Ростсельмаш» принимает поздравления с днем рождения

«Ростсельмаш»

Сегодня, 21 июля, 93-й день рождения отмечает «Ростсельмаш» - ведущий разработчик и производитель аграрной техники

2,8 млн агромашин выпустила компания за всю историю. 150 моделей 24 типов техники «Ростсельмаш» остаются надежными помощниками сельхозтоваропроизводителей. Комбайны «Ростсельмаш» убирают свыше 70% российского хлеба. За последние годы предприятие полностью сменило модельный ряд комбайновой линейки и оснастило хозяйства современной техникой. Свой вклад компания внесла в российское тракторостроение, организовав с 2016 года с нуля производство полного цикла. Свыше 5000 тракторов работают в поле. Компания одной из первых включилась в цифровизацию АПК. 15 тыс. агромашин уже подключены к уникальной платформе телеметрии, контроля и менеджмента «РСМ Агротроник».



Огромную роль «Ростсельмаш» играет в социально-экономической жизни Дона. Компания является крупнейшим работодателем, обеспечивая жителям Ростова-на-Дону и Ростовской области высокий доход. Несмотря на вызовы времени, она стабильно работает и развивается, реализует многомиллиардную инвестиционную программу, связанную с выходом новой техники, созданием новых производств и освоением новых для себя компетенций. «Ростсельмаш» активно участвует в социальных проектах области и города, поддерживая спортивные клубы и театры, сотрудничает с ведущими для машиностроительного комплекса образовательными учреждениями.



Свой день рождения компания встречает на подъеме. За последний год в жизни коллектива произошло много позитивных событий. Дан старт сразу нескольким важным для компании и сельского хозяйства инвестиционным проектам. Речь идет о заводах, которые должны быть введены в эксплуатацию в ближайшие два года. Это предприятия по производству трансмиссий, мостов, редукторов, тракторов, прицепной, навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники. Их запуск обеспечит АПК необходимыми агромашинами и орудиями, а жителей региона — тысячами рабочих мест. «Ростсельмаш» успешно продолжил работу по новой технике и впервые вышел на рынок с собственными электронными системами, которые делают труд аграриев еще более эффективным. А недавно совместно с Донским государственным техническим университетом компания победила в конкурсе Минобрнауки России на создание «Передовой инженерной школы».



В честь дня рождения в компании проходит большая праздничная программа. Первыми коллектив поздравили руководители Ростовской области и Донской столицы. Они отметили вклад «Ростсельмаша» в социально-экономическое развитие региона и вручили награды 81 сотруднику.



Для всех своих друзей, для родных своих сотрудников компания проводит RSM CAMP — традиционное мероприятие в формате дня открытых дверей. Гости «Ростсельмаша» имеют возможность увидеть производство сельскохозяйственной техники, прокатиться на современном комбайне или тракторе, принять участие в конкурсах, викторинах и получить призы. Свыше 1500 участников проявили живой интерес к большой познавательно-развлекательной программе.



Ростовчане и гости города смогут поддержать день рождения «Ростсельмаша», приняв участие в еще одном массовом мероприятии. 24 июля компания проведет пятый ежегодный общегородской велопробег. Он стартует в 9:00 от главной проходной предприятия, пройдет по улицам Донской столицы и финиширует у парка Революции, где для участников заезда и множества других гостей будет организована праздничная программа. Ожидается, что только в дружественной велогонке примут участие до 1000 человек.

