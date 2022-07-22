Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

28-30 июля в поселке Сокольники Калининградской области состоится одно из ключевых событий в сфере АПК — выставка «Всероссийский день поля — 2022»

Традиционно она представит самую современную сельхозтехнику и оборудование, новейшие разработки в области селекции, агрохимии и защиты растений. При этом оценить достижения отрасли можно будет в реальных полевых условиях — масштабный комплекс под открытым небом включает в себя опытные поля, демонстрационные делянки и участки-полигоны для техники.



Всего выставка займет площадь 37 га, из которых около 1 га отдано под яровые культуры, выращиваемые в Калининградской области. Здесь будут представлены 64 сорта и гибрида пшеницы, ячменя, овса, гречихи, кукурузы, сои, рапса и других растений.



В рамках деловой программы эксперты и участники рынка обсудят приоритеты развития растениеводства в нашей стране. Центральным мероприятием станет пленарное заседание под председательством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, которое будет посвящено стратегическим ориентирам отрасли на 2022-2030 годы и инструментам их достижения. Трансляция будет доступна на сайте Минсельхоза России. Кроме того, состоятся дискуссии по вопросам повышения эффективности земледелия, работы систем прослеживаемости зерна, пестицидов и агрохимикатов, развития отечественного семеноводства, органического сельского хозяйства, мелиоративного комплекса и по другим актуальным темам.



В этом году, помимо обширной программы для профессионалов отрасли, будет организована и фестивальная часть для жителей Калининградской области и гостей из других регионов страны. Они смогут посетить выставку животных и родео, творческие мастерские, ярмарку мастеров, где можно будет приобрести разнообразную ремесленную продукцию. Предусмотрена и насыщенная развлекательная программа с выступлением звезд российской эстрады. Для посетителей выставка будет доступна с 13:00 29 июля.

