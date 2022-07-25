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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Зеленый бизнес, которому не страшны санкции

На правах рекламы

Зеленый бизнес, которому не страшны санкции
Hemp School
Зеленый бизнес, которому не страшны санкции
Hemp School

Сейчас нам сложно представить, что в 60-е годы Россия занимала лидирующие позиции в коноплеводстве. Это была одна из самых развитых областей сельского хозяйства. О тех масштабах нам пока остается только мечтать и шаг за шагом восстанавливать эту отрасль

В наше время возврат к коноплеводству стал возможен после того, как ее технические сорта вернули в реестр селекционных достижений. Более 30 лет коноплеводство было под запретом, что сильно сказалось на производстве и масштабах развития всей отрасли.

Если вы уже работаете «на земле», то специально для вас 1 августа пройдет бесплатный вебинар на тему агробизнеса и заработка на производстве сырья, его переработке и производстве продукции, спрос на которую стабильно растет.

Спикер вебинара — президент Национальной ассоциации производителей и переработчиков конопли «Русская пенька», директор «Мордовских пенькозаводов», эксперт Александр Кучинский, в отрасли с 2011 года.  

Во время вебинара вы сможете задать Александру свои вопросы. 

Что будет рассматриваться на вебинаре:

  • Какие культуры выращивать для получения максимальной прибыли. 

  • Под что пустить гектары, чтобы избежать штрафов за простой. 

  • Как собирать и перерабатывать культуры. 

  • Какие виды агробизнеса максимально окупаемы. 

  • Что стоит учесть, если вы планируете инвестировать в реальный сектор. 

  • Как создать и запустить свою линейку экотоваров, найти поставщиков и наладить производство. 

  • Новые ниши для инвестирования.

Вебинар бесплатный и подойдет тем, кто:

  • владеет сельскохозяйственной землей и задумывается о развитии своего бизнеса; 

  • планирует инвестировать в реальный сектор; 

  • готов работать с сырьем и производить товары: продукты питания, стройматериалы, косметику и многое другое. 

Предварительная регистрация на вебинар открыта на сайте.

После регистрации у вас будет возможность получить бесплатную консультацию от специалиста по вопросам производства, инвестирования в агробизнес и реализации уже готовой продукции.

Hemp School 

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