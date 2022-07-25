Зеленый бизнес, которому не страшны санкции

Сейчас нам сложно представить, что в 60-е годы Россия занимала лидирующие позиции в коноплеводстве. Это была одна из самых развитых областей сельского хозяйства. О тех масштабах нам пока остается только мечтать и шаг за шагом восстанавливать эту отрасль
В наше время возврат к коноплеводству стал возможен после того, как ее технические сорта вернули в реестр селекционных достижений. Более 30 лет коноплеводство было под запретом, что сильно сказалось на производстве и масштабах развития всей отрасли.
Если вы уже работаете «на земле», то специально для вас 1 августа пройдет бесплатный вебинар на тему агробизнеса и заработка на производстве сырья, его переработке и производстве продукции, спрос на которую стабильно растет.
Спикер вебинара — президент Национальной ассоциации производителей и переработчиков конопли «Русская пенька», директор «Мордовских пенькозаводов», эксперт Александр Кучинский, в отрасли с 2011 года.
Во время вебинара вы сможете задать Александру свои вопросы.
Что будет рассматриваться на вебинаре:
-
Какие культуры выращивать для получения максимальной прибыли.
-
Под что пустить гектары, чтобы избежать штрафов за простой.
-
Как собирать и перерабатывать культуры.
-
Какие виды агробизнеса максимально окупаемы.
-
Что стоит учесть, если вы планируете инвестировать в реальный сектор.
-
Как создать и запустить свою линейку экотоваров, найти поставщиков и наладить производство.
-
Новые ниши для инвестирования.
Вебинар бесплатный и подойдет тем, кто:
-
владеет сельскохозяйственной землей и задумывается о развитии своего бизнеса;
-
планирует инвестировать в реальный сектор;
-
готов работать с сырьем и производить товары: продукты питания, стройматериалы, косметику и многое другое.
Предварительная регистрация на вебинар открыта на сайте.
После регистрации у вас будет возможность получить бесплатную консультацию от специалиста по вопросам производства, инвестирования в агробизнес и реализации уже готовой продукции.