Выпускники «Школы МЕГАМИКС» станут сотрудниками ведущего производителя кормовых добавок

ГК «МегаМикс»

20 июля подведены итоги первого года работы проекта «Школы МЕГАМИКС»: в этот день генеральный директор ГК «МегаМикс» Василий Фризен встретился с выпускниками

Во время встречи студенты первого потока школы поделились своими впечатлениями от участия в образовательном проекте, задали вопросы сотрудникам «МегаМикс» и лично Василию Фризену. Первым выпускникам вручили памятные подарки и рекомендательные письма.



Кроме того, три лучших выпускника получили предложения начать свой карьерный путь в «МегаМикс». У остальных ребят также есть шанс попасть в команду «МегаМикса»: сейчас они готовятся к собеседованиям с HR-специалистами компании.



«Школа МЕГАМИКС» появилась в 2021 году как кадровый проект крупнейшего в России производителя премиксов и кормовых добавок. Ее задача — привлечение студентов с высоким личностным и профессиональным потенциалом для обучения по специально разработанной программе с последующим трудоустройством лучших выпускников в компанию.



В «Школе МЕГАМИКС» получают дополнительное образование студенты 3-го и 4-го курсов аграрных вузов Москвы, Волгограда, Краснодара и Оренбурга. В прошлом году принять участие в проекте изъявили желание 52 студента, однако до финала проекта дошли 12 человек. В течение года участники проходили стажировки, посещали экспертный лекторий, выполняли тестовые задания и писали эссе.



В будущем «Школа МЕГАМИКС» планирует расширять географию и привлекать студентов из других российских вузов. А также совершенствовать программу обучения, приглашая новых специалистов в качестве преподавателей.

