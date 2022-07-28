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Конференция «Растениеводство России — 2022»

Выпускники «Школы МЕГАМИКС» станут сотрудниками ведущего производителя кормовых добавок

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Выпускники «Школы МЕГАМИКС» станут сотрудниками ведущего производителя кормовых добавок
ГК «МегаМикс»
Выпускники «Школы МЕГАМИКС» станут сотрудниками ведущего производителя кормовых добавок
ГК «МегаМикс»

20 июля подведены итоги первого года работы проекта «Школы МЕГАМИКС»: в этот день генеральный директор ГК «МегаМикс» Василий Фризен встретился с выпускниками

Во время встречи студенты первого потока школы поделились своими впечатлениями от участия в образовательном проекте, задали вопросы сотрудникам «МегаМикс» и лично Василию Фризену. Первым выпускникам вручили памятные подарки и рекомендательные письма.

Кроме того, три лучших выпускника получили предложения начать свой карьерный путь в «МегаМикс». У остальных ребят также есть шанс попасть в команду «МегаМикса»: сейчас они готовятся к собеседованиям с HR-специалистами компании.

«Школа МЕГАМИКС» появилась в 2021 году как кадровый проект крупнейшего в России производителя премиксов и кормовых добавок. Ее задача — привлечение студентов с высоким личностным и профессиональным потенциалом для обучения по специально разработанной программе с последующим трудоустройством лучших выпускников в компанию. 

В «Школе МЕГАМИКС» получают дополнительное образование студенты 3-го и 4-го курсов аграрных вузов Москвы, Волгограда, Краснодара и Оренбурга. В прошлом году принять участие в проекте изъявили желание 52 студента, однако до финала проекта дошли 12 человек. В течение года участники проходили стажировки, посещали экспертный лекторий, выполняли тестовые задания и писали эссе.

В будущем «Школа МЕГАМИКС» планирует расширять географию и привлекать студентов из других российских вузов. А также совершенствовать программу обучения, приглашая новых специалистов в качестве преподавателей.

ГК «МегаМикс» 

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