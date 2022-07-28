ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ: квартет защитников для максимальных урожаев

«Щелково Агрохим»

Первый четырехкомпонентный инсектофунгицидный протравитель семян зерновых культур ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ получил государственную регистрацию и занял достойную нишу в портфеле «Щелково Агрохим». Препарат не только защищает всходы от болезней и вредителей, но также повышает стрессоустойчивость и урожайность растений

ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ содержит 150 г/л ацетамиприда + 100 г/л прохлораза + 20 г/л тебуконазола + 15 г/л пираклостробина. Это продукт с совершенно новым сочетанием действующих веществ из разных химических классов: имидазолы, триазолы и стробилурины. Плюс ко всему препарат выпускается в инновационной формуляции — суспо-микроэмульсии. Совершенно новое сочетание д.в. вкупе с инновационной формуляцией дают препарату беспрецедентное преимущество на рынке СЗР.



Благодаря такому сочетанию д.в. ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ обладает широчайшим спектром действия: борется с различными видами головни, фузариозными и гельминтоспориозными корневыми гнилями, мучнистой росой, снежной плесенью, септориозами, плесневением семян и другими болезнями, включая узкоспециализированную проблему ячменя — сетчатую пятнистость.



В свою очередь, инсектицидный компонент из класса неоникотиноидов обеспечивает надежную защиту проростков и всходов от злаковых мух, проволочника, хлебной жужелицы, хлебных блошек, тли, цикадок.



Фунгицидные компоненты, находящиеся в микроэмульсионной форме, лучше проникают внутрь семени и обеспечивают мощную и пролонгированную защиту. А инсектицид в виде концентрата суспензии остается на семени и надежно защищает от вредителей в начале вегетационного периода.



«Протравитель ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ - это готовое решение, использование которого исключает вероятность ошибок, распространенных при приготовлении баковых смесей. Он содержит оптимальную дозировку действующих веществ, совместимых друг с другом, и создан в высокотехнологичных заводских условиях», — комментирует директор по науке «Щелково Агрохим» Елена Желтова преимущества нового протравителя.



Каковы результаты испытаний?

Результаты регистрационных испытаний показали 100% -ную эффективность ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ против пыльной головни на яровой пшенице. Исследования проводились в Ленинградской области в 2021 году.







Рис. 1. Эффективность ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ против пыльной головни на пшенице яровой (сорт Альбидум — 43). ВИЗР, Ленинградская обл., 2021



Также ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ показал 100% -ную эффективность от гельминтоспориозно-фузариозных корневых гнилей и твердой головни на яровой пшенице.







Рис. 2. Эффективность ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ против семенной и почвенной инфекции на пшенице яровой (сорт Аркас). ВИЗР, Ленинградская обл., 2021 г.



Таким образом, четырехкомпонентный инсектофунгицидный протравитель ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ от российских ученых компании «Щелково Агрохим» может конкурировать с лучшими иностранными продуктами, в том числе и по ценовой политике.

