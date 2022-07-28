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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Новый демонстрационный агрополигон будет заложен в Поволжье

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Новый демонстрационный агрополигон будет заложен в Поволжье
Соевый союз ПФО
Новый демонстрационный агрополигон будет заложен в Поволжье
Соевый союз ПФО

Соевый союз ПФО расширил поле своей деятельности, став Зерновым соевым союзом ПФО

Первым мероприятием обновленной организации станет новый демонстрационный проект — «Поволжский агрополигон», который представит в следующем сезоне больше сотни сортов семи сельскохозяйственных культур, а также различные системы защиты, удобрения и минеральное питание.

Опыт организации масштабных демополигонов у Союза уже есть — в этом году производители сои весь сезон наблюдают за процессом развития 30 сортов сои на демополигоне в Самарской области. Соя также станет основной культурой для испытаний и в следующем году — под ее сорта, как и в этом сезоне, будет отведено 60 га.

Остальные площади будут засеяны озимыми и яровыми пшеницей, ячменем, кукурузой и льном. Каждый сорт будет представлен на орошении и богаре, с различными вариантами сева.

Производители, поставщики СЗР и минерального питания, в свою очередь, смогут представить свои системы и препараты на каждой из перечисленных культур.

Особенность Поволжского агрополигона в том, что он будет проводиться в реальных производственных условиях крупного предприятия «Сев-07», без дополнительных преимуществ. Большие площади под каждым сортом помогут составить реальное впечатление об урожайности и других качественных характеристиках каждого сорта.

Эксклюзивом Поволжского агрополигона станет совершенно новый сорт озимой твердой пшеницы.

Если вы хотите представить на новом проекте свои сорта, минеральные удобрения и подкормки, средства защиты растений — подавайте заявки на участие. Все контакты организаторов на сайте Зернового соевого союза ПФО.

Соевый союз ПФО 

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