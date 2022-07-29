Далеко уедешь! Шины «Индустриальной Группы» на выставке «АГРОСАЛОН»

«Агросалон»

Компания «Индустриальная Группа» станет участником выставки «АГРОСАЛОН», которая пройдет в начале октября в Москве

Гостям экспозиции будут представлены сельскохозяйственные, индустриальные и лесные шины известных брендов. В рамках выставки специалисты проконсультируют по представленной продукции и помогут сделать правильный выбор, максимально соответствующий поставленным требованиям.



«Индустриальная Группа» является эксклюзивным поставщиком в Россию шин TIANLI и имеет офисы в крупных городах России. Также в ассортименте компании имеются шины других известных брендов: Speedways, Advance, ATF. Компания является официальным поставщиком дисков и осей к спецтехнике.



Выставка «АГРОСАЛОН» пройдет с 4 по 7 октября 2022 года в Москве, в международном выставочном центре «Крокус Экспо».



Понимая необходимость поддержки, АГРОСАЛОН запустил для фермеров программу групповых посещений выставки. Благодаря ей каждая желающая группа получит бесплатный автобус, который довезет не только из региона на выставку, но и обратно.



На самом АГРОСАЛОНе делегацию встретит и сопроводит гид, проведет экскурсию по стендам и расскажет о представленной технике. Гости получат и более детальную информацию от представителей заводов, проконсультируются с техническими специалистами, станут участниками деловых мероприятий. И все это совершенно бесплатно в рамках поддержки от АГРОСАЛОНа.



Чтобы воспользоваться программой, надо позвонить в дирекцию выставки по номеру +7 (495) 781 37 27 или написать письмо на почту 7813727@agrosalon.ru.

