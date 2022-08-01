«Ростсельмаш»

Самый мощный комбайн страны TORUM 785 прямо с выставки отправится на уборку зерновых. Высокопроизводительная агромашина «Ростсельмаш» представлена на Всероссийском дне поля — главное событие аграрной отрасли страны проходит в Калининградской области. Также на мероприятии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве компании и Курской области

«Перед нами стоят глобальные задачи. Мы должны обеспечивать наше внутреннее потребление продуктами питания; мир ждет от нас продукцию, которую мы можем поставить на экспорт, решая проблему голода. Все это возможно реализовать только с помощью увеличения той товарной массы в АПК, которую мы производим. А это невозможно без объединения усилий, без знакомства с новыми технологиями, без презентации новой техники и новых достижений», — сказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на открытии Всероссийского дня поля.



На выставке сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» представляет роторный зерноуборочный комбайн TORUM 785 с 9-метровой жаткой, кормоуборочный комбайн RSM F 2550 с 6-метровой жаткой, трактор RSM 2375, а также прицепной опрыскиватель RSM TS 3200/24 и пресс-подборщик рулонный ППР 120. Всего на сегодняшний день продуктовой портфель компании включает 150 моделей 24 типов техники, которые остаются надежными помощниками в поле.



Отдельный акцент экспозиции сделан на электронных системах. «Ростсельмаш» одним из первых включился в цифровизацию АПК. За последние годы специалисты разработали и применили в сельхозтехнике десятки решений, повышающих ее эффективность. Свыше 15 тыс. современных агромашин уже подключены к уникальной платформе телеметрии, контроля и менеджмента «РСМ Агротроник».



«Цифровизация выступает драйвером развития сельского хозяйства, повышения эффективности земледелия, и наша компания предлагает комплекс решений в этом направлении», — говорит первый заместитель генерального директора, директор центра продаж, маркетинга и сервиса «Ростсельмаш» Алексей Швейцов.



Специальный демостенд позволяет гостям выставки изучить функционал наиболее актуальных для сельхозпредприятий электронных систем в области агрономических сервисов, автоуправления, идентификации, повышения эффективности агромашин и сельхозбизнеса в целом.



С экспозицией российской техники уже успели ознакомиться тысячи аграриев и официальные делегации из нескольких десятков регионов: из республик Татарстан, Башкортостан, Мордовия, из Ставропольского, Красноярского, Алтайского краев, из Ростовской, Брянской, Челябинской, Тюменской областей и множества других субъектов Российской Федерации. На выставочной площадке побывали главы профессиональных сообществ, партнерских организаций.



Заметным событием сегодняшнего дня стало подписание соглашения о сотрудничестве «Ростсельмаш» и Курской области. Документ подписали первый заместитель генерального директора компании Алексей Швейцов и глава аграрного ведомства региона Иван Музалев. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в вопросах модернизации машинотракторного парка села и отметили эффективность сложившихся партнерских отношений.



В рамках Всероссийского дня поля TORUM 785 принял участие в показательной работе комбайнов на уборке рапса.



Еще одно мероприятие, связанное с данной моделью, состоялось сегодня. Первый заместитель генерального директора «Ростсельмаш», директор центра продаж, маркетинга и сервиса Алексей Швейцов торжественно вручил ключи от новой машины ее владельцу — генеральному директору «Залесского молока» Роману Уютову. Глава сельхозпредприятия отметил, что это третий TORUM 785, который холдинг покупает за последние три года. Причем первый был приобретен по итогам сравнительных испытаний российского и немецкого аналогов в 2018 году, состоявшихся на полях холдинга по инициативе губернатора Калининградской области.

