Дмитрий Патрушев обозначил стратегические ориентиры развития растениеводства до 2030 года

Министр сельского хозяйства также обсудил развитие АПК Калининградской области с главой региона Антоном Алихановым на рабочей встрече во время выставки «Всероссийский день поля — 2022»

В рамках выставки «Всероссийский день поля — 2022» министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел пленарное заседание «Растениеводство России: стратегические ориентиры на 2022-2030 годы и инструменты их достижения». Его участники, в том числе руководители региональных органов АПК, представители аграрного бизнеса и науки, отраслевых союзов и финансовых структур, обсудили текущие тенденции в сельском хозяйстве и ключевые задачи на будущее.



Продукция растениеводства во многом является базой формирования продбеза. За 10 лет в сфере растениеводства производство пшеницы выросло вдвое, масличных — почти в два с половиной раза, кукурузы — в полтора. По словам министра, несмотря на различные вызовы, Россия ежегодно получает достойные урожаи. Такую устойчивость обеспечивает труд аграриев, а также системная поддержка и внимание государства.



В этом году планы по увеличению общей площади исполнены — предварительно она выросла почти на миллион гектаров, в том числе под гречихой, сахарной свеклой, масличными, картофелем и овощами. Сейчас почти во всех федеральных округах активно идет уборка урожая. Намолочено порядка 40 млн т зерна. Некоторые ключевые регионы-производители приступили к сбору овощей, в отдельных субъектах ведется уборка масличных и картофеля. В целом работы идут штатно.



Как отметил Дмитрий Патрушев, в целом при благоприятной погоде в 2022 году ожидается 130 млн т зерновых, 22,6 млн т масличных, 41,5 млн т сахарной свеклы, почти по 7 млн т овощей и картофеля в организованном секторе, а также 1,5 млн т плодов и ягод. В перспективе следует усиливать продовольственную самодостаточность России, которая выражается в развитии собственного производства, решении вопросов агрологистики и повышении доступности продукции. Также необходимо продолжать экспортные поставки, повышая вклад в глобальную продбезопасность.



Говоря о господдержке АПК, глава Минсельхоза подчеркнул, что в последние годы ее объемы стабильно растут. Совокупно только дополнительная поддержка в 2022 году может достичь практически 230 млрд руб. При этом сохранены и все ранее принятые меры. Министр отметил, что в этом году процент доведения средств до аграриев выше, чем обычно, — почти 70% предусмотренных объемов.



В 2023 году Минсельхоз планирует запуск федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей открытого грунта. В следующем году финансирование составит 5 млрд руб., это вдвое больше, чем выделено на данные направления в текущем году. Получателями субсидий в том числе смогут стать ЛПХ, которые традиционно выращивают наибольший объем. Помимо овощей и картофеля, в следующем году почти на 50% вырастет финансирование садоводства. Еще 1,3 млрд руб. будет добавлено на поддержку агротехнологических работ.



Также участники заседания обсудили вопросы технической модернизации отрасли и обеспечения аграриев семенами. Министр особо подчеркнул, что России нужны конкурентные сорта и современные отечественные технологии для полного цикла ведения селекции и семеноводства. Со своей стороны Минсельхоз стимулирует тиражирование полученного семенного материала и его внедрение в массовое производство. Так, в 2022 году 325 млн руб. планируется на возмещение части затрат для создания семи селекционно-семеноводческих центров. Кроме того, с 2023 года увеличивается до 50% размер возмещения затрат на строительство этих объектов.



В рамках выставки «Всероссийский день поля — 2022» Дмитрий Патрушев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов провели рабочую встречу. Стороны обсудили результаты и перспективы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий, ход уборочной кампании и подготовки к новому сезону, развитие мелиоративного комплекса и другие актуальные темы.



В 2021 году в Калининградской области был получен рекордный урожай овощей открытого и закрытого грунта, плодов и ягод. Выросли сборы важной экспортной культуры — рапса.



Сейчас региональные аграрии уже приступили к уборке нового урожая, кампания проходит штатно. По словам главы Минсельхоза, урожайность зерновых на данный момент превышает 65 ц/га. Это впечатляющий показатель, который должен повлиять на итоговые объемы. Рост урожайности во многом зависит от уровня внесения минеральных удобрений, и в этом вопросе Калининградская область в числе лидеров. Показатель прошлого года — 165 кг/га, а планы на текущий еще выше.



Кроме того, особую значимость имеет вопрос ввода земель в оборот и развитие мелиорации. В текущем году в регионе будет профинансировано 18 проектов на 70 млн руб. в рамках профильной госпрограммы.



Говоря о важных для региона задачах в сфере растениеводства, министр отметил, что с учетом географического положения особое внимание следует уделить наращиванию производства картофеля и овощей. «Калининградская область по этим продуктам должна выходить на устойчивое самообеспечение. Кроме того, под особым контролем, особенно учитывая существующие логистические сложности, должны быть вопросы качественной подготовки к озимому севу и посевной 2023 года. Прошу вас лично убедиться в решении вопросов в части завоза семян, удобрений, средств защиты растений, техники и запчастей», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.



Что касается животноводства, то в производстве скота, птицы и молока фиксируется положительная динамика как по итогам прошлого года, так и за 6 месяцев текущего.



В целом эти показатели благоприятно повлияли на индекс сельхозпроизводства — в 2021 году он превысил 105%. Кроме того, растет и зарплата в отрасли. Минсельхоз ожидает, что тенденции сохранятся и в текущем году.



«Агропромышленный комплекс — одна из ключевых отраслей экономики Калининградской области, которая обеспечивает продовольственную безопасность. Последние годы наш агропром демонстрирует стабильно высокие показатели. Мы не останавливаемся и продолжаем планировать и реализовывать новые проекты. Наши достижения во многом связаны с поддержкой и вниманием Минсельхоза России. Отдельно хочу поблагодарить за решение провести главное событие отрасли в нашей области», — отметил Антон Алиханов.



Отдельно на встрече рассмотрели вопросы государственной поддержки аграриев. В прошлом году на эти цели субъекту было предусмотрено 1,7 млрд руб., доведение составило 99,8%. В 2022 году объем средств увеличен до 1,8 млрд руб.

