Дебют российской компании «ПРОМНАСТИЛ» на выставке «АГРОСАЛОН»

«Промнастил»

Ростовская производственная компания «Промнастил» впервые примет участие в выставке «АГРОСАЛОН» и представит гостям стальные оцинкованные решетчатые настилы и металлоконструкции высокого качества

В числе изготавливаемой продукции сварной и прессованный настил, а также площадки, лестницы и ступени, ограждения.



Компания обладает собственной производственной базой, квалифицированным инженерно-техническим и технологическим персоналом, что является залогом качественного исполнения заказа в оптимально короткие сроки.



Одними из первых оценить разработки «Промнастила» смогут посетители международной специализированной выставки сельскохозяйственной техники «АГРОСАЛОН», которая пройдет с 4 по 7 октября в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».



Напомним, международная специализированная выставка «АГРОСАЛОН» проходит в общеевропейском формате — один раз в два года. Выставка «АГРОСАЛОН» пройдет с 4 по 7 октября 2022 года в Москве, в международном выставочном центре «Крокус Экспо».

