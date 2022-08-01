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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Дебют российской компании «ПРОМНАСТИЛ» на выставке «АГРОСАЛОН»

Партнёрский материал

Дебют российской компании «ПРОМНАСТИЛ» на выставке «АГРОСАЛОН»
«Промнастил»
Дебют российской компании «ПРОМНАСТИЛ» на выставке «АГРОСАЛОН»
«Промнастил»

Ростовская производственная компания «Промнастил» впервые примет участие в выставке «АГРОСАЛОН» и представит гостям стальные оцинкованные решетчатые настилы и металлоконструкции высокого качества

В числе изготавливаемой продукции сварной и прессованный настил, а также площадки, лестницы и ступени, ограждения.

Компания обладает собственной производственной базой, квалифицированным инженерно-техническим и технологическим персоналом, что является залогом качественного исполнения заказа в оптимально короткие сроки.

Одними из первых оценить разработки «Промнастила» смогут посетители международной специализированной выставки сельскохозяйственной техники «АГРОСАЛОН», которая пройдет с 4 по 7 октября в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».

Напомним, международная специализированная выставка «АГРОСАЛОН» проходит в общеевропейском формате — один раз в два года. Выставка «АГРОСАЛОН» пройдет с 4 по 7 октября 2022 года в Москве, в международном выставочном центре «Крокус Экспо».

«Агросалон» 

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