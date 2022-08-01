Началась застройка площадки и заезд первых участников выставки-форума «День Уральского поля — 2022», сообщает ИА «Светич»

Восьмая окружная сельскохозяйственная выставка-форум «День Уральского поля» состоится 4 августа в Кетовском районе Курганской области около с. Введенское на полях КФХ Невзорова А.Ф.



Уже сегодня, 1 августа, началась застройка площадки для проведения выставки и заезд участников с выставочными образцами сельхозтехники этого ежегодного крупного отраслевого мероприятия Уральского федерального округа.



В выставке в этом году примут участие более 100 предприятий и организаций — поставщиков сферы аграрного снабжения. Среди гостей выставки — делегации регионов Уральского федерального округа и руководители аграрных предприятий, спикеры форума — ведущие отраслевые аналитики и эксперты.



В этом году на демоплощадках выставки покажут новую технику — как модернизированную, все более «умнеющую», так и совершенно новые марки. Посетители ознакомятся и оценят инновационные технологии и решения для разных направлений аграрного производства. Обязательно проявят свою активность и агрохимические компании и производители удобрений, в том числе биологических и органических.



В рамках деловой программы состоится форум «Зерно России через призму международной обстановки», на котором обсудят вопросы конкурентоспособности и логистики российского зерна на мировом и внутреннем рынках, внедрение искусственного интеллекта в АПК, сервисного сопровождения и ремонта техники в текущих условиях, вопросы поставки запчастей и оборудования, импортозамещающие решения и, конечно, участие государства в решении вопроса обновления машинно-тракторного парка российских аграриев.



В рамках «Дня Уральского поля — 2022» вновь состоятся соревнования по силовому экстриму. Компании — участники выставки представляют своего «богатыря» для участия в состязаниях, которые пройдут на территории выставки и будут организованы представительством Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация силового экстрима России» в Курганской области.



Напомним, что состязания «Сельский богатырь» впервые прошли на «Дне Уральского поля» в прошлом году и вызвали огромный интерес у посетителей. Решено продолжить эту традицию. Кроме того, инициатива одобрена Минсельхозом России и рекомендована для проведения и в других регионах. Так, с текущего года Департамент развития сельских территорий Минсельхоза России в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» совместно с ОФСОО «Федерация силового экстрима России» разработал условия проведения Всероссийского турнира по силовому экстриму среди сельского населения «Самый сильный на селе».



Заявки на участие: 8-800-505-30-73



Оператор выставки — выставочная компания «Светич»

