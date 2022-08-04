«Август» возвращает в Чувашию профессиональный футбол

АО Фирма «Август»

Команда «Химик-Август» дебютировала в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2) сезона 2022/23 года

Это стало возможным в том числе благодаря модернизации домашнего стадиона «Химик» в поселке Вурнары Чувашской Республики в соответствии с требованиями Российского футбольного союза. Модернизацию осуществил титульный спонсор команды, ведущий отечественный производитель химических средств защиты растений — компания «Август». Стартовый матч «Химик-Август» провел 24 июля: на обновленном стадионе он встретился с командой «Урал-2» (Екатеринбург) и одержал победу со счетом 3:2.



Ранее, с 2018 года, «Химик-Август» выступал в третьем дивизионе. Команда трижды побеждала в чемпионате Межрегионального футбольного союза (МФС) «Приволжье» (2018, 2019, 2021 годы), дважды — в Кубке МФС «Приволжье» (2018, 2019 годы). В 2018 году «Химик-Август» завоевал золото, а в 2021-м — серебро финального турнира первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона.



Для проведения матчей профессионального уровня домашний стадион команды «Химик-Август» в поселке Вурнары был качественно обновлен. Так, в декабре 2021 года на его территории за трибунами начали строить многофункциональный центр. Сейчас он уже введен в эксплуатацию: там размещены раздевалки, душевые, медицинский кабинет, судейская, помещение для антидопингового контроля, кабинет инспектора, зал для пресс-конференций. Также на стадионе появились два пропускных пункта: первый — для хозяев поля, другой — гостевой, с выходом в отдельную зону.



Весной строители заменили футбольные ворота, а за ними возвели две дополнительные трибуны, каждая из которых вмещает 500 зрителей. После завершения строительства общее количество зрительских мест на стадионе достигло 1,5 тыс. Кроме того, предусмотрены зоны для СМИ. На входе на стадион установлены турникеты и рамки металлодетектора. Все работы по модернизации были проведены в рамках концессионного соглашения компании «Август» с администрацией Вурнарского района Чувашской Республики. На эти цели было отведено 100 млн руб.



«Футбольный клуб “Химик-Август” является одной из самых опытных и титулованных команд региона, — отмечает президент клуба, директор филиала фирмы «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» и депутат Госсовета Чувашии Владимир Свешников. — За более чем 15-летнюю историю она становилась многократным чемпионом и обладателем Кубка Чувашии. С 2018 года “Химик-Август” выступал в первенстве России в третьей лиге, где выиграл все возможные награды. Руководством компании “Август” было принято решение о переходе команды во вторую лигу и выделении средств для строительства необходимых спортивных объектов».



Таким образом «Химик-Август» стал первой профессиональной футбольной командой в новой истории Чувашии. Болельщики и жители региона с большим энтузиазмом встретили возвращение в республику большого футбола. Первый матч собрал на стадионе около 1,3 тыс. зрителей, а за онлайн-трансляцией следило более 10 тыс. человек.



«Наша задача — быть конкурентоспособной командой, показывать качество игры, соответствующее второй лиге. Будем стремиться попасть по итогам сезона в шестерку сильнейших», — подчеркнул главный тренер команды Александр Ешкин.

