Зерновой соевый союз ПФО помогает фермерам

Зерновой соевый союз ПФО

В новом сезоне Зерновой соевый союз расширил поле своей деятельности и начал проводить выездные консультации по фитосанитарной ситуации на полях сельхозпроизводителей Поволжья

Главный эксперт Союза по защите растений, кандидат биологических наук, энтомолог, фитопатолог Галина Бурлака выезжает к сельхозпроизводителям в поля, где проводит основные операции: мониторинг посевов на наличие вредителей и их видовой состав; отбор проб для анализов в лабораторных условиях методом микроскопирования; фитосанитарную диагностику.



Такие консультации Союза оказались очень востребованными в первую очередь из-за профессионализма специалиста, а также полной независимости от каких-либо химических компаний и, следовательно, объективности.



Консультант на основе исследований делает выводы о наличии вредных организмов, достижении порога ЭПВ и рекомендует действующее вещество с дозировкой. Если у сельхозпроизводителя есть определенные препараты, эксперт помогает составить баковую смесь исходя из того, что уже есть в наличии.



Важный момент. Специалист Союза не только рекомендует обработки, но и помогает фермерам сэкономить деньги, если такая обработка не требуется, а сельхозпроизводитель хотел сделать ее «на всякий случай».



Одна консультация эксперта Зернового соевого союза помогает аграриям сэкономить миллионы рублей.

