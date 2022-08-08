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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Зерновой соевый союз ПФО помогает фермерам

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Зерновой соевый союз ПФО помогает фермерам
Зерновой соевый союз ПФО
Зерновой соевый союз ПФО помогает фермерам
Зерновой соевый союз ПФО

В новом сезоне Зерновой соевый союз расширил поле своей деятельности и начал проводить выездные консультации по фитосанитарной ситуации на полях сельхозпроизводителей Поволжья

Главный эксперт Союза по защите растений, кандидат биологических наук, энтомолог, фитопатолог Галина Бурлака выезжает к сельхозпроизводителям в поля, где проводит основные операции: мониторинг посевов на наличие вредителей и их видовой состав; отбор проб для анализов в лабораторных условиях методом микроскопирования; фитосанитарную диагностику.

Такие консультации Союза оказались очень востребованными в первую очередь из-за профессионализма специалиста, а также полной независимости от каких-либо химических компаний и, следовательно, объективности. 

Консультант на основе исследований делает выводы о наличии вредных организмов, достижении порога ЭПВ и рекомендует действующее вещество с дозировкой. Если у сельхозпроизводителя есть определенные препараты, эксперт помогает составить баковую смесь исходя из того, что уже есть в наличии.

Важный момент. Специалист Союза не только рекомендует обработки, но и помогает фермерам сэкономить деньги, если такая обработка не требуется, а сельхозпроизводитель хотел сделать ее «на всякий случай».

Одна консультация эксперта Зернового соевого союза помогает аграриям сэкономить миллионы рублей.


Зерновой соевый союз ПФО 

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