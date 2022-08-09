Рекорд России установлен

«Ростсельмаш»

8 августа 2022 года в Орловской области самый мощный зерноуборочный комбайн страны — TORUM 785 компании «Ростсельмаш» — ровно за 8 часов работы намолотил 400,84 т. Это самый большой намолот зерновых за 8-часовую смену в России. Именно так и зафиксировано в сертификате Книги рекордов России

Комбайн с 9-метровой жаткой работал на поле хозяйства Дубовицкое, где убрал 45,9 га озимой пшеницы урожайностью 87,3 ц/га, стеблестоем 80-90 см и влажностью в течение дня 11-13,8%. Уборка велась на средней скорости 7 км/ч, примерно каждые 10 минут набивая бункер зерном. Техническое сопровождение осуществлял дилерский центр «Ростсельмаш» — «Агропромсервис».



Современная агромашина была оснащена уникальной платформой телеметрии, контроля и менеджмента «РСМ Агротроник» и системой автоуправления «РСМ Агротроник Пилот 1.0» от компании «Ростсельмаш».



Рекордная смена TORUM 785 началась в 10:34 по московскому времени. В 18:34 двигатель был заглушен.



Свидетелями события стали эксперты Книги рекордов России, губернатор Орловской области Андрей Клычков, заместитель губернатора Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков, аграрии, СМИ, другие гости. На протяжении всех часов велась видеофиксация.



«Рекорды тем и хороши, что указывают на безграничность возможного. В нашем случае мы стремились продемонстрировать результат синергии передовых агротехнологий, современных российских зерноуборочных машин и электронных систем компании. Я испытываю огромную радость за достигнутый результат. Однако он лишь очередное доказательство того, что мы знали и во что верили. Поставленный рекорд подтвердил высокую эффективность решений российских конструкторов, воплощенных в жизнь российскими рабочими. И я искренне горжусь тем, что эти инженеры и рабочие — сотрудники “Ростсельмаш”», — сказал первый заместитель генерального директора «Ростсельмаш», директор центра продаж, маркетинга и сервиса Алексей Швейцов, обращаясь к команде рекорда.



Мероприятие полностью выполнило поставленные перед ним задачи, продемонстрировав потенциал и огромные возможности сельхозтоваропроизводителей за счет применения передовых, в том числе цифровых, агротехнологий российского производства. Так, система автоуправления «РСМ Пилот 1.0» при помощи RТК-сигналов обеспечивает точность позиционирования агромашины в поле до 2,5 см, что повышает ее производительность за счет сокращения пропусков или перекрытий во время работы и позволяет экономить ГСМ. Также система отвечает за автоматические развороты, опускание жатки в начале гона и подъем — в конце. Платформа «РСМ Агротроник» позволяет получить удаленный контроль над технологическими процессами, оптимизировать режимы эксплуатации техники, планировать и эффективно управлять парком техники в режиме реального времени. Благодаря интегрированному в бортовую систему техники оборудованию и программному обеспечению на базе серверной и передающей архитектуры обеспечена возможность получать информацию о машине в максимально полном объеме.



Сам TORUM 785 не только один из самых высокопроизводительных в мире роторных зерноуборочных комбайнов, способный за сезон убрать свыше 2000 га различных культур. В основе агромашины лежит единственная в мире уникальная система обмолота ARS (Advanced Rotor System), получившая признание парижской выставки SIMA еще в 2005 году. Данная система способствует повышению производительности за счет 360 градусов поверхности деки и тройного обмолота массы за один оборот ротора. Вращение деки обеспечивает ее самоочищение, исключает зависание массы и забивание ротора. ARS особенно эффективна при уборке переувлажененных и засоренных хлебов.



Применение комплекса технических и электронных решений и легло в основу нового рекорда России.



8 августа стал знаковым и для партнера «Ростсельмаш» — компании «Щелково Агрохим», которая поставила рекорд урожайности. Комбайн убирал озимую пшеницу сортов Ермоловка (селекция «Щелково Агрохим») и Синева (селекция ФНЦ зернобобовых и крупяных культур).



«За последние 20 лет урожайность озимой пшеницы выросла почти в три раза. С одной стороны, российская селекция совершила большой рывок. С другой — возросли требования к технике. Сегодня мы показали всей стране, что современная селекция и технологии выращивания позволяют получать действительно выдающиеся результаты. А высокопроизводительные комбайны «Ростсельмаш» могут справиться со столь серьезными урожаями», — сказал генеральный директор «Щелково Агрохим», д.х.н., академик РАН Салис Каракотов.



Новым рекордам быть!

Самый большой намолот зерновых за 8-часовую смену в России не единственная победа техники «Ростсельмаш».



2010 год, июль. В Ставропольском крае трактор «Ростсельмаш» мощностью 535 л.с. в агрегате с 14-метровой тандемной бороной (+ третий ряд — пружинные навесные бороны) установил мировой рекорд, занесенный в Книгу Гиннеса. За 24 часа он обработал 417 га на глубину 10 см со средним расходом топлива 6,9 л/га. На практике это означает, что операцию лущения стерни с этими мощными тракторами можно выполнить в минимальные сроки, что особенно важно для регионов с дефицитом влаги.



2018 год, август. В Рязанской области трактор RSM 2375 установил мировой рекорд в номинации «Максимальная площадь дискования за световой день». За 13 часов 57 минут в комплексе с дисковой бороной RSM DX-850 (ширина захвата 9,7 м — производства «Ростсельмаш») он обработал 203 га почвы.



2018 год, июль. Номинация — «Самая большая площадь, засеянная на одном топливном баке». Классический 340-й трактор на одном баке горючего (общий объем 644 л) с посевным комплексом шириной захвата 10,7 м засеял 58,5 га, обеспечив расход топлива менее 5 л/га. Работа заняла 7 часов, средняя скорость составила 10,2 км/ч, при этом нагрузка на двигатель не превышала 72%.



Свои рекорды на технике «Ростсельмаш» ставят аграрии. Так, в 2010 и 2011 годах участники Всероссийского конкурса «Лучший механизатор России», работавшие на TORUM, показали сезонную наработку 8076 т (Владимир Аукин, Краснодарский край) и 9287,14 т (Владимир Коротких, Липецкая область).

