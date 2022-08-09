Стратегические вопросы сельского хозяйства, производство мяса, создание прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 лет — актуальные темы международного форума по производству и использованию новых пищевых протеинов «ПроПротеин»

В фокусе форума тренды и технологии растительных заменителей мяса, культивируемое «мясо из пробирки», протеины из насекомых и другие. Мероприятие состоится 22 сентября 2022 года в отеле «Холидей Инн Лесная» в Москве.



Днем ранее, 21 сентября, там же пройдет форум по производству и использованию растительных и микробных кормовых протеинов и глубокой переработке высокобелковых культур «ПротеинТек 2022».



Сегодня в мире существует дефицит пищевого белка, и недостаток его в ближайшие десятилетия сохранится. С другой стороны, наблюдается рост интереса потребителей и инвесторов к альтернативным протеинам, включая растительные белки и заменители мяса. По оценке банка Jefferies, мировой рынок «альтернативного мяса» в 2040 году может достичь $240 млрд.



Для развития отрасли и проводится форум, который является площадкой для диалога бизнеса с органами власти, обмена опытом, укрепления связей, взаимодействия между наукой и бизнесом.



В форумах и выставке примут участие:



производители инновационных пищевых продуктов;



производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов;



производители растительных текстуратов и волокнистых протеинов;



производители изолятов соевого белка, подсолнечника, гороха;



производители белков для функционального питания;



производители пищевых протеинов из насекомых;



производители и переработчики мяса и птицы;



производители культивируемого мяса («мясо из пробирки»).



Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы, включая обсуждение рынков альтернативных пищевых протеинов, тенденций их развития в России и в мире; технологии производства протеинов через глубокую переработку сырья; технологии производства искусственного мяса («мясо из пробирки»); перспективные протеины, в том числе из насекомых.



В рамках форумов пройдет выставка. Свои экспозиции представят компании: Flottweg, Vogelbusch, Alfa-Laval, НПК «Экология» и другие.

