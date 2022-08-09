«Щелково Агрохим» и ГК «Ростсельмаш» - в Книге рекордов России

«Щелково Агрохим»

Компания «Щелково Агрохим» и ГК «Ростсельмаш» поставили двойной рекорд по уборке озимой пшеницы в Центральном Черноземье

8 августа в хозяйстве Дубовицкое (опытное предприятие «Щелково Агрохим», Орловская область) поставлен двойной рекорд. Здесь провели уборку двух новейших сортов озимой пшеницы, находящихся на Госсортоиспытании: это Ермоловка (селекция «Щелково Агрохим») и Синева (селекция ФНЦ зернобобовых и крупяных культур, оригинатор — «Щелково Агрохим»). Урожайность при фактической влажности зерна составила 87,3 ц/га, что при пересчете на кондиционную влажность достигло отметки 108,19 ц/га!



В основе технологии возделывания лежат инновации «Щелково Агрохим», которые позволяют по максимуму реализовать потенциал продуктивности современных сортов. Уборка велась на TORUM 785 — одном из наиболее мощных в мире роторных комбайнов от «Ростсельмаш». Именно ему принадлежит еще один рекорд, поставленный в этот день: намолот комбайна с 50 га за восьмичасовую смену составил 400,84 т.



Эти достижения вошли в Книгу рекордов России, представители которой приняли участие в уборке. По их словам, ни одна отечественная компания ранее не подавала заявок на установление подобных рекордов. Так что в этом плане «Щелково Агрохим» и «Ростсельмаш» вновь оказались первыми: следуя программе импортозамещения, лидеры аграрного рынка объединили свои усилия, чтобы продемонстрировать на российских полях выдающиеся возможности российской селекции, российской химической науки и российского сельхозмашиностроения.







«За последние 20 лет урожайность озимой пшеницы выросла почти в три раза. С одной стороны, российская селекция совершила большой рывок. С другой — возросли требования и к технике. Сегодня мы показали всей стране, что современная селекция и технологии выращивания позволяют получать действительно выдающиеся результаты. И высокопроизводительные комбайны “Ростсельмаш” могут справиться со столь серьезными урожаями», — говорит генеральный директор «Щелково Агрохим», д.х.н., академик РАН Салис Каракотов.



Сорт озимой пшеницы Синева создан учеными ФНЦ зернобобовых и крупяных культур. Его отличают высокая биологическая урожайность (до 120 ц/га) и потрясающее качество зерна (клейковина — не менее 23%, белок — 14%). Сорт Ермоловка — это селекция «Щелково Агрохим»: ее урожайность также превысила отметку в 100 ц/га. Столь мощный потенциал необходимо реализовать, и «Щелково Агрохим» предоставляет для этого лучшие условия: лучшую защиту растений от вредоносных объектов, лучшее питание, лучший уход за посевами.



Рекорд, поставленный в Дубовицком, — результат, к которому стремятся лучшие сельхозпредприятия страны. И для уборки столь большого урожая требуется и самая высокопроизводительная техника. Поэтому жатва велась на мощном TORUM 785: на зерновых культурах его производительность достигает 45 т в час, и за сезон один такой комбайн способен обработать до 2000 га.







«Рекорды тем и хороши, что указывают на безграничность возможного. В нашем случае мы стремились продемонстрировать результат синергии передовых агротехнологий, современных зерноуборочных машин и электронных систем компании. Я испытываю огромную гордость за достигнутый результат. Наш партнер “Щелково Агрохим” доказал преимущества отечественной селекции. А техника “Ростсельмаш” подтвердила высокую эффективность инженерных решений российских машиностроителей, — сказал директор центра продаж, маркетинга и сервиса Алексей Швейцов.



Событие, которое состоялось в Дубовицком, в очередной раз доказало: консолидация отечественной науки и сельхозмашиностроения позволит заместить аналогичную импортную продукцию без малейших потерь для растениеводческой отрасли.

