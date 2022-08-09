Миров приводные ремни! «Ярославль-Резинотехника» на выставке «АГРОСАЛОН»

«Ярославль-Резинотехника»



Компания «Ярославль-Резинотехника» представит гостям выставки «АГРОСАЛОН» приводные ремни собственного производства



Предприятие является одним из крупнейших производителей резиновых технических изделий и сотрудничает с ведущими предприятиями оборонной, горнодобывающей, угольной промышленности, металлургии, а также транспортной, машиностроительной, пищевой промышленности и сельского хозяйства России и стран СНГ. На предприятии были созданы уникальные изделия для Министерства обороны России, многие из которых не имеют аналогов до настоящего времени.



На стенде гости выставки «АГРОСАЛОН» познакомятся с производимой продукцией и обсудят детали сотрудничества с компанией «Ярославль-Резинотехника».



Стенд компании войдет в специальный раздел «АгроКомпонент», который представил новые разработки и технические решения ведущих производителей запасных частей и комплектующих для сельхозтехники.



Для того чтобы детально ознакомиться с продукцией «Ярославль-Резинотехника» и других компаний, посетите международную специализированную выставку сельскохозяйственной техники «АГРОСАЛОН» с 4 по 7 октября 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

