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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Миров приводные ремни! «Ярославль-Резинотехника» на выставке «АГРОСАЛОН»

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Миров приводные ремни! «Ярославль-Резинотехника» на выставке «АГРОСАЛОН»
«Ярославль-Резинотехника»
Миров приводные ремни! «Ярославль-Резинотехника» на выставке «АГРОСАЛОН»
«Ярославль-Резинотехника»


Компания «Ярославль-Резинотехника» представит гостям выставки «АГРОСАЛОН» приводные ремни собственного производства

Предприятие является одним из крупнейших производителей резиновых технических изделий и сотрудничает с ведущими предприятиями оборонной, горнодобывающей, угольной промышленности, металлургии, а также транспортной, машиностроительной, пищевой промышленности и сельского хозяйства России и стран СНГ. На предприятии были созданы уникальные изделия для Министерства обороны России, многие из которых не имеют аналогов до настоящего времени.

На стенде гости выставки «АГРОСАЛОН» познакомятся с производимой продукцией и обсудят детали сотрудничества с компанией «Ярославль-Резинотехника».

Стенд компании войдет в специальный раздел «АгроКомпонент», который представил новые разработки и технические решения ведущих производителей запасных частей и комплектующих для сельхозтехники. 

Для того чтобы детально ознакомиться с продукцией «Ярославль-Резинотехника» и других компаний, посетите международную специализированную выставку сельскохозяйственной техники «АГРОСАЛОН» с 4 по 7 октября 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

«Ярославль-Резинотехника» 

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