R&D-отдел «МегаМикса» подготовил 30 документов для госрегистрации новых кормовых добавок

«МегаМикс»



Созданный в 2019 году отдел исследований и разработок «МегаМикса» за три года своего существования подготовил порядка 30 документов государственной регистрации новых кормовых добавок.



В частности, были подготовлены документы для регистрации новых кормовых добавок, разработанных «МегаМикс»: ИННОВИТ Е® 50, ИННОВИТ® Е 60, МЕГАСОДИУМ® МЕГАБУСТ РУМЕН®. Кроме того, отдел участвовал в регистрации кормовых добавок компании-партнеров.



Также отдел исследований и разработок «МегаМикса» подготавливает документы для государственной регистрации кормовых добавок в других странах: Азербайджане, Узбекистане, Иордании и Египте.



Отдел исследований и разработок «МегаМикса» — это подразделение, призванное координировать и активизировать инновационную деятельность предприятия, создание новых продуктов и более совершенных технологий. Технологическая оснащенность и структура подразделения позволяет выполнять следующие задачи:

