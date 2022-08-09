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R&D-отдел «МегаМикса» подготовил 30 документов для госрегистрации новых кормовых добавок

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R&D-отдел «МегаМикса» подготовил 30 документов для госрегистрации новых кормовых добавок
«МегаМикс»
R&D-отдел «МегаМикса» подготовил 30 документов для госрегистрации новых кормовых добавок
«МегаМикс»


Созданный в 2019 году отдел исследований и разработок «МегаМикса» за три года своего существования подготовил порядка 30 документов государственной регистрации новых кормовых добавок.

В частности, были подготовлены документы для регистрации новых кормовых добавок, разработанных «МегаМикс»: ИННОВИТ Е® 50, ИННОВИТ® Е 60, МЕГАСОДИУМ® МЕГАБУСТ РУМЕН®. Кроме того, отдел участвовал в регистрации кормовых добавок компании-партнеров.

Также отдел исследований и разработок «МегаМикса» подготавливает документы для государственной регистрации кормовых добавок в других странах: Азербайджане, Узбекистане, Иордании и Египте.

Отдел исследований и разработок «МегаМикса» — это подразделение, призванное координировать и активизировать инновационную деятельность предприятия, создание новых продуктов и более совершенных технологий. Технологическая оснащенность и структура подразделения позволяет выполнять следующие задачи:

  • разрабатывать и производить инновационные кормовые добавки, полнорационные корма, совершенствовать технологии их производства;

  • развивать новые направления научной деятельности в сфере кормления животных совместно с зарубежными учеными;

  • проводить исследования по стабильности кормовых добавок для установления срока годности и условий их хранения совместно с испытательной лабораторией «МегаМикса»;

  • подготавливать нормативные документы для серийного производства продукции «МегаМикса»;

  • подготавливать документы для государственной регистрации новых кормовых добавок.

«МегаМикс» 

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