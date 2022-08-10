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Конференция «Растениеводство России — 2022»

ПФО на третьем месте в России по посевам сои

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ПФО на третьем месте в России по посевам сои
Зерновой соевый союз ПФО
ПФО на третьем месте в России по посевам сои
Зерновой соевый союз ПФО


Приволжский федеральный округ вышел в тройку лидеров в России по посевам сои, опередив в этом сезоне даже ЮФО

Почти 270 тыс. га засеяли в этом году соеводы Поволжья, для сравнения: в прошлом году площади под соей были чуть больше 170 тыс. га. Прирост показали практически все 10 областей, выращивающих эту культуру. Где-то это увеличение пока небольшое, а где-то рост в несколько раз: например, в Пензенской, Ульяновской области и Башкортостане — в два раза; а в Татарстане — почти в три раза.

Неизменным лидером по производству сои в ПФО остается Пенза, в частности растениеводческое отделение группы «Черкизово», у которой только в Пензенской области в этом году около 100 тыс. га под соей. Такой прорыв вполне объясним — группа «Черкизово» запустила в этом году собственный завод по переработке сои, для которого требуется сырье.

Председатель Соевого союза ПФО, который с июля этого года переименован в Зерновой соевый союз ПФО, Олег Михеенко говорит, что сама жизнь подталкивает аграриев выбирать для своих полей высокомаржинальные культуры, которые дадут хороший экономический эффект.

Однако большая заслуга в увеличении площадей и Зернового соевого союза, который весь год вел работу не только по популяризации сои в севообороте, но и обучал сельхозпроизводителей технологиям возделывания этой достаточно капризной в производстве культуры.

В этом году Союз запустил масштабный соевый демополигон, где аграрии оценивают 30 районированных сортов и специальные системы защиты сои, выбирают для себя подходящие, обмениваются опытом, изучают технологии.

Самый большой День поля на соевом демополигоне пройдет 30 сентября, где в режиме реального времени сельхозпроизводители смогут наблюдать уборку разных сортов их взвешивание и оценку качества. Также они смогут определить наиболее эффективную и экономически выгодную систему защиты.

В Зерновом соевом союзе ПФО уверены, что его деятельность помогает сельхозпроизводителям работать эффективнее, увеличивать свои валовые сборы, а значит, посевы сои будут прирастать и дальше.

Зерновой соевый союз ПФО 

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