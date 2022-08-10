Чистая прополка гребней

LEMKEN



Механическое уничтожение сорняков теперь также возможно для картофеля и моркови



До недавнего времени фермерские хозяйства, занимающиеся возделыванием гребневых культур, сталкивались с, казалось бы, неразрешимой проблемой. С одной стороны, все больше гербицидов не получают допуск, и рынок требует как можно больше продуктов без химикатов. С другой стороны, без агрохимикатов практически невозможно обеспечить отсутствие сорняков в гребневых культурах. EC-Ridger Steketee производителя сельскохозяйственной техники LEMKEN представляет собой современное решение этой проблемы. Работа орудия, рассчитанного на ширину междурядья 75 см, осуществляется в три этапа: полольные диски надежно срезают сорняки на гребне и сбоку от гребня, пружинные зубья разрыхляют промежутки между гребнями, и, наконец, окучивающие корпуса возвращают гребню желаемую форму.



В настоящее время доступны три варианта орудия.



• EC-Ridger 5 — это вариант машины с облегченными базовыми элементами для обработки верхней части и боковой стороны гребня. Его можно устанавливать спереди или сзади, он подходит для использования на легких почвах и низкорастущих культурах, которые не требуют окучивания.



• EC-Ridger 7 устанавливается сзади и работает с окучивающим элементом TRS, который особенно подходит для тяжелых условий. Его можно дооснастить устройством защиты листьев для предотвращения повреждения или рассыпания культурных растений при боковой прополке и окучивании. Для работы на легких почвах окучивающие корпуса можно заменить окучивающими дисками. Для более тяжелых условий можно добавить глубокорыхлитель.



• EC-Ridger 9 также устанавливается сзади. Он состоит из различных модулей рабочих органов, позволяющих адаптировать машину к изменяющимся условиям и стадиям роста растений. Для него доступен модуль с полольными ножами для прополки на гребне и модуль с полольными дисками для работы между гребнями. Колеса для выдерживания заданной глубины обеспечивают точную глубину обработки обоими элементами. Дополнительные рабочие органы в ассортименте представлены пружинными зубьями, окучивающими дисками и лапами. Система быстрой смены позволяет легко заменять отдельные элементы. При необходимости система может быть дополнена глубокорыхлителем.







Все модели EC-Ridger Steketee теперь доступны для заказа в розничной торговле.

