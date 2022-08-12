Зерновой соевый союз ПФО



Сельхозпроизводители ПФО взволнованы сообщением Россельхознадзора о запрете на ввоз семян отдельных питомников Европы и Канады с 15 августа 2022 года. Как сообщает ТАСС, «такое решение принято из-за выявленных в семенах болезней»





В число запрещенных попали поставки семян сои из Semences Prograin Inc. (Канада).



Не секрет, что сорта именно этого производителя занимают половину рынка сои в ПФО. Также они широко представлены на соевом демополигоне Зернового соевого союза ПФО, поэтому Союз поспешил получить комментарии от руководителя соевого направления компании «Агротек» (официального поставщика семян «Прогрейн» в России) Александра Овсиенко, который призвал аграриев не волноваться.



«Во-первых, Россельхознадзор может периодически останавливать или приостанавливать поставки из питомников некоторых поставщиков не по причине грубых нарушений российского законодательства, а из-за разногласий в отношении каких-то фитосанитарных норм.



Как правило, возникает проблемный вопрос, на решение которого дается время. В течение этого времени разногласия устраняются: либо готовятся документы на основе расширенной экспертизы, либо принимаются меры по доведению семян до требуемых характеристик. Одним словом, разногласия устраняются и поставки возобновляются.



Нет никакой тенденции к полному запрету. Подобные приостановки были, есть и будут всегда, вне зависимости от внешней политической ситуации, это рабочий процесс.







Во-вторых, на сегодняшний день запрещен ввоз семян только из канадского места отгрузки Semences Prograin Inc, а у компании — мирового лидера по сое, как вы понимаете, не одно такое место отгрузки.



А самое главное, что первичное семеноводство сортов сои «Прогрейн» уже давно организовано на территории России. То есть родительские формы высоких категорий выращиваются у нас — все для этого есть: и высококвалифицированные специалисты, и набор отличной мелкоделяночной техники, и современная лаборатория. Одним словом, все необходимое для производства семян высочайшего класса. Сельхозпроизводители могут не волноваться, никаких перебоев с поставками семян сои “Прогрейн” у них не будет. Сегодняшние питомники в России обеспечат их семенами на 5-7 лет».

