Дожди вместо дождевальных машин

«Сев-07»



В августе в Поволжье установилась сухая и жаркая погода, поэтому на соевом демополигоне был произведен только второй в этом сезоне плановый полив орошаемой части поля



Напомним, что первая половина лета 2022 года была прохладная и чрезвычайно дождливая — орошать не было нужды, и первый полив с нормой 250 куб.м/га провели только 5 июля. После 5 июля вновь выпадали обильные осадки, и следующие плановые поливы отменялись.



Жара пришла в регион только в августе, а потому 12 августа был проведен только второй полив с нормой 400 куб. м/га.







Для сравнения: в прошлом засушливом году в первой половине августа в хозяйстве «Сев-07», где расположен соевый демополигон, проводился уже шестой полив с нормой 500 куб. м/га, а всего за прошлый сезон провели семь поливов.



«Безусловно, обильные дожди помогли хозяйству сэкономить десятки миллионов рублей на воде, — говорит главный агроном предприятия «Сев-07» Александр Манухин. — Однако эти дожди всю первую половину лета часто не давали выйти в поле, из-за чего мы не могли своевременно работать гербицидами и упускали самую интенсивную фазу развития сорняков, поэтому посевы в этом году далеко не такие чистые, как, скажем, в прошлом».







Изначально эксперимент на соевом демополигоне заключался еще и в том, чтобы показать развитие каждого сорта на орошении и богаре. Однако погода внесла свои коррективы, и на сегодняшний день посевы на богаре выглядят примерно одинаково с поливными. Посмотрим, какая разница будет в конце сезона.

