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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Приглашаем на вебинар о молочной продукции

Партнёрский материал

Приглашаем на вебинар о молочной продукции
NTech
Приглашаем на вебинар о молочной продукции
NTech

23 августа 2022 года состоится бесплатный вебинар: «Как успешно продавать молочную продукцию в 2022-м? Анализ каких метрик выявляет точки роста продаж и прибыли от них?»

Что вы узнаете?

  • Как в условиях стремительно меняющегося рынка анализировать свои сетевые продажи и продажи конкурентов — быстро, эффективно и с выгодой для бизнеса. Чек-ап продаж в сетях, методика анализа.

  • Как производителям увеличить продажи и прибыль от них в условиях падающего рынка молочной продукции? Точки роста, способы и лайфхаки.

  • Какие есть альтернативы долгой, дорогой и крайне трудоемкой аналитике большого массива данных о продажах в сетях.

  • Способы увеличить прибыль в 2022 году, несмотря на продолжающийся рост сырьевой себестоимости, упаковки и ГСМ.

Программа

  • Сколько тратите времени и денег на аналитику? Стоит ли результат затраченных усилий? Хватает ли вам интерпретации данных инхаус?

  • Экспресс-анализ. Какие вопросы первостепенны и достаточно ли их для понимания, куда двигаться?

  • Рынок растет или падает? Что происходит в вашей категории? Ваше положение относительно рынка?

  • За счет каких факторов возможен рост продаж и прибыли на рынке в целом и по отдельным категориям?

  • Какая маркетинговая стратегия будет выигрышной для нас? Как быть с промо в непростом 2022 году? Запуск новинок: какие и в каком регионе «выстрелят»?

Спикер — Альбина Искакова, эксперт, практик в сфере маркетинга и продаж продуктов питания, спикер профильных конференций и автор статей. Более 10 лет опыта работы на позиции директора по маркетингу и коммерческого директора в FMCG-компаниях. В настоящее время коммерческий директор ГК «Белая Долина».

Организатор — исследовательская компания NTech, которая специализируется на информационной поддержке крупнейших производителей и поставщиков FMCG-товаров.

Регистрируйтесь на вебинар по ссылке

NTech 

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