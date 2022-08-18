Приглашаем на вебинар о молочной продукции

NTech

23 августа 2022 года состоится бесплатный вебинар: «Как успешно продавать молочную продукцию в 2022-м? Анализ каких метрик выявляет точки роста продаж и прибыли от них?»

Что вы узнаете?



Как в условиях стремительно меняющегося рынка анализировать свои сетевые продажи и продажи конкурентов — быстро, эффективно и с выгодой для бизнеса. Чек-ап продаж в сетях, методика анализа.



Как производителям увеличить продажи и прибыль от них в условиях падающего рынка молочной продукции? Точки роста, способы и лайфхаки.



Какие есть альтернативы долгой, дорогой и крайне трудоемкой аналитике большого массива данных о продажах в сетях.



Способы увеличить прибыль в 2022 году, несмотря на продолжающийся рост сырьевой себестоимости, упаковки и ГСМ.



Программа



Сколько тратите времени и денег на аналитику? Стоит ли результат затраченных усилий? Хватает ли вам интерпретации данных инхаус?



Экспресс-анализ. Какие вопросы первостепенны и достаточно ли их для понимания, куда двигаться?



Рынок растет или падает? Что происходит в вашей категории? Ваше положение относительно рынка?



За счет каких факторов возможен рост продаж и прибыли на рынке в целом и по отдельным категориям?



Какая маркетинговая стратегия будет выигрышной для нас? Как быть с промо в непростом 2022 году? Запуск новинок: какие и в каком регионе «выстрелят»?



Спикер — Альбина Искакова, эксперт, практик в сфере маркетинга и продаж продуктов питания, спикер профильных конференций и автор статей. Более 10 лет опыта работы на позиции директора по маркетингу и коммерческого директора в FMCG-компаниях. В настоящее время коммерческий директор ГК «Белая Долина».



Организатор — исследовательская компания NTech, которая специализируется на информационной поддержке крупнейших производителей и поставщиков FMCG-товаров.



Регистрируйтесь на вебинар по ссылке

