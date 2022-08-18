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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

АГРОСАЛОН в деталях! «Яровит-Агро» станет участником

Партнёрский материал

АГРОСАЛОН в деталях! «Яровит-Агро» станет участником
«Яровит-Агро»
АГРОСАЛОН в деталях! «Яровит-Агро» станет участником
«Яровит-Агро»


Компания «Яровит-Агро» станет участником выставки «АГРОСАЛОН» и представит запчасти к технике популярных брендов

Компания является одним из ведущих поставщиков расходных материалов и быстро изнашиваемых запасных частей к сельскохозяйственной технике белорусского, российского и зарубежного производства. 

Долголетний опыт работы позволяет предложить покупателям не только оригинальные запасные части, но и запчасти других производителей высокого качества по доступным ценам к технике «Лемкен», «Квернеланд», «Кун», «Хорш», «Кёкерлинг», «Амазоне», МТЗ и др.

Поставщиками компании являются заводы-изготовители из Беларуси, России, Украины, Польши, Италии, Испании, Китая. Высококвалифицированные сотрудники с опытом работы в сфере запасных частей к сельхозтехнике грамотно и оперативно проконсультируют посетителей выставки «АГРОСАЛОН». Напомним, международная специализированная выставка «АГРОСАЛОН» проходит в общеевропейском формате — один раз в два года.

АГРОСАЛОН пройдет с 4 по 7 октября 2022 года в Москве, в международном выставочном центре «Крокус Экспо». Выставка официально входит в ряд самых известных международных экспозиций сельхозтехники и является единственной в России выставкой, представляющей продукцию всех лидирующих мировых производителей сельхозтехники.

«Яровит-Агро» 

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