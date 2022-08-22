Продажи урожая переходят на цифровую платформу

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Маркетплейс поле.рф помогает продавать урожай по оптимальной цене





Как только урожай попадает в барабан комбайна, новой головной болью фермера становится вопрос: как продать зерно по лучшей цене и успеть подготовиться к новому сезону. Сами переработчики и трейдеры, вынужденные в последнее время оптимизировать свои структуры, не всегда могут охватить многочисленные средние и малые хозяйства. Однако цифровой прогресс сегодня решает эти задачи: маркетплейс поле.рф помогает оперативно проводить взаимовыгодные сделки купли-продажи на аграрном рынке.



Простая регистрация

Платформа поле.рф создана не с целью замены механизмов офлайн-продаж растениеводческой продукции, а в помощь им. Это дополнительная возможность для сельхозпроизводителей и потребителей расширить географию и пул клиентов. Причем здесь можно покупать или продавать любой объем урожая.



Зарегистрироваться на маркетплейсе сельхозпродукции просто любому юрлицу или ИП. Аграрий может сделать это буквально за несколько минут, указав лишь название компании и контактный телефон. Покупатель регистрируется через подписание договора, но это тоже несложная процедура. «Заключая этот договор, мы обсуждаем, в каких регионах и на каких условиях компания готова приобретать зерновые и масличные культуры, и указываем все эти данные на платформе, — поясняет коммерческий директор поле.рф Роман Петренко. — Затем создаем личный кабинет и проводим обучение. После этого партнер может сам проводить закупку сырья через наш маркетплейс». Весь процесс регистрации покупателя занимает около недели.



Для работы на площадке не нужно создавать дополнительный отдел и нанимать специалистов, которые разбираются в IT-технологиях. Нужен один сотрудник, который будет выставлять цены и обрабатывать заявки.



Регистрация на поле.рф бесплатна для всех участников, как и доступ ко всему его функционалу. В пользу маркетплейса оплачивается лишь комиссия со стороны покупателя урожая после фактически заключенной сделки — ее размер обговаривается с каждым покупателем индивидуально.



Компания CBS Commodities — зерновой трейдер, который начал работать через платформу в августе прошлого года. «Подключение прошло быстро, при заключении договора менеджеры поле.рф оказывали максимальную поддержку. Затем последовало небольшое видеообучение о возможностях и принципах работы площадки», — вспоминает коммерческий директор CBS Сергей Ковалевский. Решение о подключении к маркетплейсу было принято прежде всего потому, что «этот канал закупок удобен и перспективен», подчеркивает он.



Максимальная прозрачность



Существуют два способа совершения сделки. В первом случае покупатель сам выставляет лот, где указывает свои условия: объем агрокультуры, требования к качеству, цену, параметры доставки, регион.



Второй и самый эффективный вариант — отклик на мультизаявку продавца. Это аналог аукционной модели, где хозяйство объявляет о своем желании продать урожай в определенном регионе. «Покупатели получают заявку и озвучивают параметры закупки, производитель в течение двух часов принимает решение, какое предложение он готов принять, исходя из цены, сроков оплаты и возможностей для вывоза», — объясняет Роман Петренко. Важно, что эти два способа не исключают друг друга — покупатели на платформе могут одновременно и выставлять закупочные лоты, и получать заявки от аграриев.



Площадка позволяет осуществлять сделку в условиях максимальной прозрачности: покупатель видит не только цены продукции, но и ее качество. Как правило, сельхозпроизводители, продающие свой товар на поле.рф, тщательно проверяют его и указывают качественные показатели, которые соответствуют реальности, отмечает Ковалевский. «Обратную связь от поставщиков мы получаем достаточно быстро благодаря отлаженной работе менеджеров маркетплейса, — говорит он. — Кроме того, я вижу всю цепочку изменения цены — от стартовой до итоговой». В этом году CBS приобрела через поле.рф 1 тыс. т пшеницы из Липецкой области для своего комбикормового завода.



Несмотря на то что поле.рф работает только год, многие аграрные хозяйства (с площадью в среднем 10-30 тыс. га) уже стали постоянными участниками сделок на платформе. Как показывает проведенный опрос, одна из причин роста аудитории — сельхозпредприятиям удобно торговать на маркетплейсе. «Маркетплейс позволяет работать с крупными закупщиками, при этом торги проходят онлайн, открыто, — поясняют зернопроизводители — участники опроса. — Это современно, цена предлагается рыночная, экономится время. И немаловажно, что платформа выступает неким гарантом того, что покупатели проверенные».







Пул сервисов и другие преимущества



На платформе зарегистрировано уже более 7 тыс. сельхозпроизводителей, и все они являются активной клиентской базой покупателя. Поле.рф тесно сотрудничает с агропредприятиями из разных регионов Центрального, Южного, Северо-Западного округов. «Благодаря этому отдел заготовки CBS смог расширить географию и начать работать с малыми и средними поставщиками за пределами домашних регионов — то есть там, где у нас нет своих офисов», — отмечает Ковалевский из CBS.



Еще одно важное преимущество поле.рф заключается в том, что регистрация и сервисы площадки бесплатны для покупателей. Платформа получает комиссию только по факту удачно заключенной сделки.



Пул сервисов, которые предоставляет поле.рф, включает в себя возможность заказать в процессе сделки транспорт для перевозки продукции. «Как правило, аграрии хотят продавать урожай на условиях самовывоза, а покупатели — приобрести его с доставкой. Поэтому мы интегрировали в наш механизм услуги перевозчиков, в качестве которых уверены, — комментирует Роман Петренко. — Таким образом мы ускоряем процесс сделки».



Еще один сервис — сюрвейинг. При заключении договора закупки урожая любая сторона может заказать независимого специалиста для оценки качества предлагаемой фермером продукции.



Поле.рф позволяет участникам рынка воспользоваться финансовыми инструментами от партнеров — факторинговых компаний — для закрытия кассовых разрывов. Кроме того, предоставляет возможность приобрести товар с отсрочкой оплаты, обеспечивая при этом предоплату для сельхозпроизводителей.



Все сделки, заключаемые на платформе, безопасны и соответствуют нормам, принятым Хартией АПК. В рамках проведения сделки предусмотрен этап аккредитации фермера, когда можно запросить все необходимые документы и только после этого переходить к дальнейшим шагам. «Также стоит отметить, что закупка продукции происходит по форме договора покупателя без каких-либо правок или нововведений», — добавляет Петренко.



Маркетплейс предоставляет аналитику цен от ведущих российских аналитических агентств. Покупатель и продавец видят текущие рыночные цены и могут заключить сделку на максимально выгодных для себя условиях. Обычно данные обновляются еженедельно, а если на рынке наблюдается волатильность — дважды в неделю.



Договор с электронной подписью



Поле.рф сопровождает все сделки, осуществляемые на площадке. Для этого к каждому партнеру-покупателю прикрепляется менеджер. Это помогает решать вопросы как технического характера, так и по взаимодействию с хозяйствами-продавцами.



«Специалисты поле.рф внимательно относятся к нашим потребностям, помогая грамотно разрешать спорные моменты и сообщая о появлении новых предложений», — говорит Сергей Ковалевский. Участники сделки могут общаться между собой напрямую. А если одна из сторон не выходит оперативно на связь, то менеджер поле.рф сам с ней связывается и возвращается с ответом ко второму участнику. «Когда есть, по сути, персональный ассистент — это очень удобно, особенно для фермера, у которого не всегда есть возможность перепроверять все цены на рынке или какие-то юридические, логистические аспекты. Ну а так как платформа нацелена работать вдолгую, то и уровень ответственности соответствует», — поделился один из участников опроса.



По его мнению, среди главных преимуществ платформы — возможность заключить договор с электронной подписью. Такая особенность исключает длительный обмен документами, и оригинал договора оказывается на руках в день его оформления.

