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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

«Биржа субконтрактов» на выставке «АГРОСАЛОН»

Партнёрский материал

«Биржа субконтрактов» на выставке «АГРОСАЛОН»
«АГРОСАЛОН»
«Биржа субконтрактов» на выставке «АГРОСАЛОН»
«АГРОСАЛОН»

В рамках деловой программы выставки «АГРОСАЛОН-2022» состоится «Биржа субконтрактов» — ряд прямых подготовленных переговоров «заказчик — поставщик» по вопросам изготовления и поставки деталей и узлов

«Биржа субконтрактов» пройдет 5 октября в конференц-зале «Агрокомпонент» и поможет найти исполнителей серийных заказов, в том числе касающихся импортозамещения и выпуска новой продукции.

Соорганизаторами «Биржи субконтрактов» выступят союз «Торгово-промышленная палата Ярославской области», ассоциация «Национальное партнерство развития субконтрактации» при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Напомним, международная специализированная выставка «АГРОСАЛОН» проходит в общеевропейском формате — один раз в два года. 

АГРОСАЛОН пройдет с 4 по 7 октября 2022 года в Москве, в международном выставочном центре «Крокус Экспо». Выставка официально входит в ряд самых известных международных экспозиций сельхозтехники и является единственной в России выставкой, представляющей продукцию всех лидирующих мировых производителей сельхозтехники.

«АГРОСАЛОН» 

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