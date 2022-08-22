«Биржа субконтрактов» на выставке «АГРОСАЛОН»

«АГРОСАЛОН»

В рамках деловой программы выставки «АГРОСАЛОН-2022» состоится «Биржа субконтрактов» — ряд прямых подготовленных переговоров «заказчик — поставщик» по вопросам изготовления и поставки деталей и узлов

«Биржа субконтрактов» пройдет 5 октября в конференц-зале «Агрокомпонент» и поможет найти исполнителей серийных заказов, в том числе касающихся импортозамещения и выпуска новой продукции.



Соорганизаторами «Биржи субконтрактов» выступят союз «Торгово-промышленная палата Ярославской области», ассоциация «Национальное партнерство развития субконтрактации» при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.



Напомним, международная специализированная выставка «АГРОСАЛОН» проходит в общеевропейском формате — один раз в два года.



АГРОСАЛОН пройдет с 4 по 7 октября 2022 года в Москве, в международном выставочном центре «Крокус Экспо». Выставка официально входит в ряд самых известных международных экспозиций сельхозтехники и является единственной в России выставкой, представляющей продукцию всех лидирующих мировых производителей сельхозтехники.

