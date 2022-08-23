Объем урожая в хозяйствах УК «Август-Агро» по итогам 2022 года ожидается на уровне 500 тысяч тонн

АО Фирма «Август»

По предварительным оценкам, объем урожая в хозяйствах УК «Август-Агро» в Республике Татарстан по итогам 2022 года составит порядка 500 тыс. т сельхозпродукции: озимой и яровой пшеницы, подсолнечника, рапса, ячменя и гороха

Благодаря увеличению посевных площадей, благоприятным погодным условиям и своевременным решениям в области обеспечения техникой и удобрениями результат обещает быть почти в четыре раза выше, чем в 2021 году. «Август-Агро» управляет собственным сельскохозяйственным бизнесом компании «Август», крупнейшего российского производителя химических средств защиты растений. В агрофирмах применяется ресурсосберегающая технология беспахотного земледелия Nо-Till.



Прогнозируемый объем урожая хозяйств в Республике Татарстан по итогам сезона должен составить свыше 490 тыс. т, в том числе 150 тыс. т озимой пшеницы, 130 тыс. т яровой пшеницы, 120 тыс. т подсолнечника, 100 тыс. т рапса, сообщают специалисты «Август-Агро». Суммарно это в четыре раза больше, чем годом ранее. Объемы урожая должны вырасти вследствие расширения площади пашни (со 125 тыс. га в 2021 году до почти 190 тыс. га в 2022-м), а также за счет увеличения продуктивности. В предыдущем году достижению плановых показателей помешала сильнейшая засуха, тогда как сейчас получению результата способствуют и погодные условия, и накопленный опыт. Урожайность в расчете на гектар может оказаться втрое выше прошлогодней. В ходе уборки озимой пшеницы на отдельных полях Лениногорского, Мензелинского и Камско-Устьинского районов уже зафиксированы локальные рекорды — более 60 ц/га, наилучший результат был получен на поле у села Старое Шугурово (Лениногорский район), где на местных черноземах собрали в бункерном весе 88,5 ц/га озимой пшеницы сорта Скипетр (РС-1) при влажности 9%.



Особенность применяемой в агрофирмах «Августа» технологии No-Till состоит в том, что при так называемой нулевой обработке верхний слой почвы не рыхлится. Благодаря этому она не страдает от эрозии, сохраняя плодородие. Одновременно уменьшается число необходимых проходов техники по полям: таким образом экономятся горюче-смазочные материалы. Сегодня в хозяйствах «Август-Агро» работают 56 сеялок и 129 комбайнов, подходящих для No-Till: посевные комплексы приспособлены к севу по стерневым остаткам культуры-предшественника и одновременному внесению удобрений, а комбайны при уборке сразу измельчают пожнивные остатки, и получившаяся мульча распределяется по полю с помощью бороны. Кроме того, парк сельхозоборудования включает в себя 49 самоходных опрыскивателей, 56 тракторов и 42 бункера-перегрузчика (благодаря им грузовики не заезжают за зерном на поля хозяйств и не переуплотняют почву). Всю работу техники можно отследить в информационной системе управления агропроизводством Cropwise.



Примерно по четверти посевных площадей «Август-Агро» приходится на озимые зерновые, яровые зерновые, подсолнечник и рапс. В рамках севооборота узколистные и широколистные культуры чередуются, рапс на одном и том же поле размещается не чаще одного раза в четыре года, а пары́ не предусмотрены вовсе: таким образом земледельцы не теряют часть урожая, а «отдыхающие» земли не занимают сорняки. Какие сорта и гибриды лучше всего подходят для возделывания в Республике Татарстан, агрономы «Август-Агро» выявляют на опытных полях. Следует отметить, что урожайность при использовании No-Till увеличивается постепенно, от года к году, по мере накопления растительных остатков и роста плодородия почвы. Кроме того, посевы на «непаханых» полях лучше защищены от засух, которые в регионе отнюдь не редкое явление.



По словам генерального директора «Август-Агро» Айдара Галяутдинова, ожидать высокий урожай можно в том числе благодаря своевременной осенне-зимней подготовке к нынешнему сезону в части обеспечения сельхозмашин запчастями. Что касается перспектив, то дилеры специализированной техники, в том числе импортной, обещают снабжать агрофирмы всем необходимым и в 2023 году. В то же время проводится поиск дополнительных каналов поставки требуемых комплектующих. Возможные риски также снижает новизна машин, используемых в хозяйствах.



«Метод No-Till мы внедряем на всех наших землях в Республике Татарстан и считаем, что он отлично подходит для региона. Так, в Мензелинском и Муслюмовском районах технологии беспахотного земледелия применяются вот уже пятый год, и преимущества со временем становятся все заметнее, — отмечает Айдар Галяутдинов. — Нынешний сельскохозяйственный сезон, на наш взгляд, в целом проходит удачно, ситуация на полях была благоприятной с точки зрения температуры и количества влаги. Если не помешают осадки во время жатвы, надеемся собрать урожай в соответствии с нашими прогнозами или даже выше».

