Легкий плуг Juwel дополняет ассортимент плугов LEMKEN

LEMKEN

Модель Juwel 6 компании LEMKEN — младший брат навесных полнооборотных плугов Juwel 7, 8 и 10. Со следующего года эта модель с очень высокой легкостью хода заменит серии EurOpal и VariOpal 5 и 6, которые на протяжении 25 лет были верными спутниками для тех фермеров, которые ценят хорошие результаты работы и долговечность

Новый плуг Juwel 6 с диаметром рамы 110 мм и высотой рамы 80 см доступен на количество борозд от трех до пяти. В исполнении M четыре различные рабочие ширины на корпус могут регулироваться механически. Juwel 6 M V предлагает бесступенчатую гидравлическую регулировку ширины захвата, на выбор можно также добавить гидравлический поворот рамы. В сочетании с комплектом электроники iQblue Connect его можно превратить в интеллектуальный плуг с управлением ISOBUS и подключаться к системе управления сельхозпредприятием.







В базовую комплектацию входят проверенные временем корпуса Dural. Для соответствия максимальным требованиям к прочности корпуса DuraMaxx изготавливаются из специально закаленной стали. На каменистых почвах рекомендуется использовать механическую непрерывную защиту от перегрузок. Как и на всех навесных полнооборотных плугах LEMKEN, на борту есть система регулировки Optiquick для работы без бокового увода.



Все навесные плуги LEMKEN также оснащены новым балансировочным колесом, которое можно регулировать по глубине без инструментов с помощью перфорированной кулисы. Гидравлическая амортизация дополнительно повышает комфорт работы и защищает материал. С помощью простого комплекта для переоборудования ее можно дооборудовать в колесо Unirad для перевозки по дорогам.



Juwel 6 подходит для тракторов мощностью от 70 до 130 л. с. и будет доступен у дилеров с марта 2023 года.

