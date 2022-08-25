Месяц без дождей на соевом демополигоне

Зерновой соевый союз ПФО

Чуть больше 90 дней прошло с момента посева 30 сортов сои на соевом демополигоне. Июнь, июль были необыкновенно дождливыми в Поволжье и рисовали всем производителям сои на богаре самые радужные перспективы по урожаю

На опытном поле демополигона, для эксперимента разделенном на орошаемую и неорошаемую части, растения в обеих половинах развивались и выглядели практически одинаково. Пока не пришел жаркий август.



С конца июля в Приволжском районе, как и по всей Самарской области, не было ни одного дождя, а дневная температура ежедневно превышала 30 градусов в тени.



Как отразилась жара на растениях сои и что можно увидеть на делянках демополигона, рассказал главный агроном-эксперт Зернового соевого союза ПФО Юрий Шоломов. «Раннеспелые сорта на полигоне вступили в фазу созревания, некоторые уже желтые и начинают сбрасывать листья, — говорит эксперт. — У среднеспелых фаза налива семян, и это критический период, когда особенно важен полив.



Недостаток влаги может привести к тому, что растение, даже заложившее верхние бобы, не сможет их сформировать и просто сбросит вместе с листьями. В итоге мы получим меньшую массу тысячи семян, меньший урожай.



Даже на раннеспелых сортах отразился этот жаркий месяц. Они быстрее закончили вегетацию, а значит, масса тысячи семян будет меньше возможного потенциала сорта. Этот месяц перечеркнул все большие ожидания сельхозпроизводителей, выращивающих сою на богаре. Урожай в нашем регионе будет невысоким.



Что же касается поливной части полигона, то там нашим агрономам, как и всем аграриям, выращивающим сою на поливе, переживать не приходится — в этой части все отлично!»



Отметим, что с дня посева в мае до августа на орошаемой части полигона был проведен только один полив небольшой нормой. Больше не требовалось из-за обильных дождей. А вот в августе было проведено уже два серьезных полива и впереди третий.

