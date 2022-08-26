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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Лидеры кормозаготовки «Ростсельмаш» на выставке «АГРОСАЛОН»

Партнёрский материал

Лидеры кормозаготовки «Ростсельмаш» на выставке «АГРОСАЛОН»
«Ростсельмаш»
Лидеры кормозаготовки «Ростсельмаш» на выставке «АГРОСАЛОН»
«Ростсельмаш»

Вся техника, которую «Ростсельмаш» представит на международной выставке «АГРОСАЛОН 2022», является удобным инструментом для работы в сельском хозяйстве и напрямую влияет на его развитие

В осенний период работы в хозяйствах не прекращаются, кормозаготовка идет полным ходом. Совсем скоро аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Кормоуборочные комбайны «Ростсельмаш» занимают достойное место на агропредприятиях любого масштаба. Самые востребованные и современные модели комбайнов будут представлены на экспозиции компании на выставке «АГРОСАЛОН 2022».

В 2021 году компания начала выпуск модернизированного кормоуборочного комбайна RSM F 1300, разработанного для малых и средних сельхозпредприятий, способного заготовить от 10 тыс. т кормов за сезон. 

При этом агромашина одинаково эффективно работает на заготовке как травяных, так и силосных кормов. Успех достигается за счет нового измельчающего аппарата, а также широкого набора адаптеров. На комбайне установлен двигатель с турбонаддувом мощностью 330 л. с. (243 кВт). Его поперечное расположение обеспечивает оптимальное распределение веса и позволяет снижать мощность на привод основных рабочих органов напрямую с вала двигателя. 

Аграрии отмечают хорошую производительность комбайна, удачную конструкцию кукурузной жатки и доизмельчителя.

В 2020 году «Ростсельмаш» приступил к серийному производству самых мощных кормоуборочных комбайнов серии RSM F 2000. Конструктивно комбайны более сложные, однако менее требовательные к навыкам механизатора, что соответствует современным реалиям.

Самый мощный из линейки моделей — F 2650 с двигателем 643 л. с. Двигатель имеет запас мощности до 28%, что позволяет длительное время работать на пониженных оборотах при перегрузках. Для повышения экономичности предусмотрена автоматическая регулировка оборотов двигателя, в зависимости от потока зеленой массы и скорости комбайна. Топливный бак объемом 1500 л позволяет работать без дозаправки в течение смены.

Важно отметить, что эти агромашины способны автоматически синхронизировать скорость работы адаптеров с ходовой скоростью комбайна. Это гарантирует ровную работу узлов и агрегатов в условиях изменяющейся урожайности.

Подробнее о моделях гостям выставки «АГРОСАЛОН» расскажут менеджеры на стенде компании «Ростсельмаш». 

Выставка «АГРОСАЛОН» пройдет с 4 по 7 октября 2022 года в Москве, в международном выставочном центре «Крокус Экспо». АГРОСАЛОН официально входит в ряд самых известных международных экспозиций сельхозтехники и является единственной в России выставкой, представляющей продукцию лидирующих мировых производителей.

«Ростсельмаш» 

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