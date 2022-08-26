Лидеры кормозаготовки «Ростсельмаш» на выставке «АГРОСАЛОН»

«Ростсельмаш»

Вся техника, которую «Ростсельмаш» представит на международной выставке «АГРОСАЛОН 2022», является удобным инструментом для работы в сельском хозяйстве и напрямую влияет на его развитие

В осенний период работы в хозяйствах не прекращаются, кормозаготовка идет полным ходом. Совсем скоро аграрии приступят к уборке кукурузы на силос. Кормоуборочные комбайны «Ростсельмаш» занимают достойное место на агропредприятиях любого масштаба. Самые востребованные и современные модели комбайнов будут представлены на экспозиции компании на выставке «АГРОСАЛОН 2022».



В 2021 году компания начала выпуск модернизированного кормоуборочного комбайна RSM F 1300, разработанного для малых и средних сельхозпредприятий, способного заготовить от 10 тыс. т кормов за сезон.



При этом агромашина одинаково эффективно работает на заготовке как травяных, так и силосных кормов. Успех достигается за счет нового измельчающего аппарата, а также широкого набора адаптеров. На комбайне установлен двигатель с турбонаддувом мощностью 330 л. с. (243 кВт). Его поперечное расположение обеспечивает оптимальное распределение веса и позволяет снижать мощность на привод основных рабочих органов напрямую с вала двигателя.



Аграрии отмечают хорошую производительность комбайна, удачную конструкцию кукурузной жатки и доизмельчителя.



В 2020 году «Ростсельмаш» приступил к серийному производству самых мощных кормоуборочных комбайнов серии RSM F 2000. Конструктивно комбайны более сложные, однако менее требовательные к навыкам механизатора, что соответствует современным реалиям.



Самый мощный из линейки моделей — F 2650 с двигателем 643 л. с. Двигатель имеет запас мощности до 28%, что позволяет длительное время работать на пониженных оборотах при перегрузках. Для повышения экономичности предусмотрена автоматическая регулировка оборотов двигателя, в зависимости от потока зеленой массы и скорости комбайна. Топливный бак объемом 1500 л позволяет работать без дозаправки в течение смены.



Важно отметить, что эти агромашины способны автоматически синхронизировать скорость работы адаптеров с ходовой скоростью комбайна. Это гарантирует ровную работу узлов и агрегатов в условиях изменяющейся урожайности.



Подробнее о моделях гостям выставки «АГРОСАЛОН» расскажут менеджеры на стенде компании «Ростсельмаш».



Выставка «АГРОСАЛОН» пройдет с 4 по 7 октября 2022 года в Москве, в международном выставочном центре «Крокус Экспо». АГРОСАЛОН официально входит в ряд самых известных международных экспозиций сельхозтехники и является единственной в России выставкой, представляющей продукцию лидирующих мировых производителей.

