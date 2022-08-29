«АГРОСАЛОН»

Петербургский тракторный завод представит гостям выставки «АГРОСАЛОН» новые тракторы «Кировец» с уникальной системой автономного управления «Агро-Пилот».

В экспозиции Петербургского тракторного завода посетители познакомятся с совместным проектом Петербургского тракторного завода и российского разработчика систем искусственного интеллекта Cognitive Pilot («Когнитив Роботикс»). Инновационная система управления для тракторов «Кировец» начала разрабатываться в 2021 году.



Целью проекта является создание полностью автономного трактора-робота. Разработка займет несколько лет, а на данный момент завершается первый этап разработки. Задача данного этапа — создание трактора для точного земледелия (трактора с автопилотом).



Впервые в России создана собственная система автовождения по сигналам спутниковых глобальных навигационных систем (ГНСС). При этом, в отличие от зарубежных аналогов, «Агро-Пилот» использует не только координаты со спутников ГЛОНАСС и GPS, но и дополнительно обрабатывает видеопоток с камер системы машинного зрения.



«Агро-Пилот» позволяет существенно повысить производительность, снижает утомляемость механизатора, обеспечивает безопасность и способствует повышению урожайности.



Во второй половине 2022 года Петербургский тракторный завод предлагает клиентам, приобретающим новые тракторы «Кировец», получить систему «Агро-Пилот» бесплатно. Со своей стороны потребитель обязуется загрузить трактор по согласованному плану работ и передавать на завод отчеты о работе системы, обеспечить представителям завода беспрепятственный доступ к трактору и оказывать содействие для контроля работы оборудования. После испытаний «Агро-Пилот» останется в собственности клиента либо будет демонтирован по соглашению сторон.



На стенде Петербургского тракторного завода посетители смогут узнать подробнее о новинке непосредственно у представителей компании и сразу сделать заказ.



АГРОСАЛОН является центральной в России отраслевой площадкой для демонстрации инновационных технических и технологических решений в агропромышленном комплексе.



Выставка пройдет с 4 по 7 октября в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» в полноценном формате и продемонстрирует весь спектр техники, комплектующих и оборудования для работы в поле.

